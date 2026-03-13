РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Общият брой на заетите у нас през 2025 г. е 2 930 100, като 53% от тях са мъже

През 2025 г. общият брой на заетите у нас e 2 930 100, от които 1 552 400 (53%) са мъже и 1 377 70 (47%) са жени, показват данните от Националния статистически институт. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.2% (59.3% за мъжете и 47.6% за жените).

В сектора на услугите работят най-много хора – 2 003 000, или 68.4% от заетите, в индустрията – 787 200 (26.9%), а в селското, горското и рибното стопанство – 139 900 (4.8%).

По статус заетите се разпределят по следния начин: 5.6% (165 300) са работодатели, 7.1% (209 100) – самостоятелно заети без наети, 86.9% (2 546 700) – наети, и 0.3% (9100) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 1 888 700 (74.2%) работят в частния сектор, а 658 100 (25.8%) – в обществения.

Заетите на възраст 15 – 64 навършени години са 2 809 300

Коефициентът на заетост за населението в тази възрастова група е 70.9% (74.2% за мъжете и 67.5% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 77 процента. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група е 80.6%, а при жените – 73.2 на сто.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 71.2% (75.5% за мъжете и 67% за жените).

През 2025 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 913 800,

или 73.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2024 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 0.5 процентни пункта.

Икономически неактивните лица* на възраст 15 – 64 навършени години са 1 049 900,

от които 460 600 са мъже и 589 300 са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 – 64 навършени години) е 26.5% – съответно 23% за мъжете и 30.1% за жените.

Броят на обезкуражените** на възраст 15 – 64 навършени години е 16 500,

или 1.6% от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 – 24 навършени години е 8.6 процента.

Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 25 – 34 навършени години е 41.2 на сто.

Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 – 29 навършени години е 13.8 на сто.

*Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период, включително всички лица на възраст 90 и повече навършени години.

**Обезкуражени са лицата извън работната сила на възраст 15 – 74 навършени години, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят подходяща работа.

