Сменени са тримата заместник-директори на СДВР

Продължават кадровите промени в системата на Министерството на вътрешните работи. Сменени са тримата заместник-директори на Столичната дирекция на вътрешните работи. По информация на NOVA новите заместници са били представени от директора на дирекцията по време на среща в ранния следобед.

От постовете си са освободени старши комисар Лъчезар Колев, старши комисар Мирослав Данаилов и старши комисар Добромир Брешков. На тяхно място са назначени старши комисар Николай Пелтеков, старши комисар Кристиян Тонев и Емилиян Петков, които също са дългогодишни служители в системата на МВР.

Кристиян Тонев досега е бил началник на 4-то районно управление, Николай Пелтеков е ръководил сектор „Престъпления, свързани с МПС“, а Емилиян Петков е заемал длъжността заместник-началник на сектор „Специализирани полицейски сили“.

Кадровите промени са част от по-широка реорганизация в силовото ведомство. По-рано бяха сменени ръководителите на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Със заповед на вътрешния министър Емил Дечев бяха подменени и директорите на 25 от общо 28 областни дирекции на МВР в страната.