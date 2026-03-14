Напусна ни Юрген Хабермас – един от най-влиятелните европейски съвременни философи

На 96-годишна възраст, в баварския град Щарнберг, е починал Юрген Хабермас, един от най-влиятелните европейски съвременни философи. Това съобщи издателство „Зуркамп“ цитирано от „Дойче веле“.

Хабермас е роден в Дюселдорф на 18 юни 1929 година. Изучава философия, психология, литература и икономика в Гьотинген, Цюрих и Бон. Пише основните си трудове във Франкфурт, където кариерата му започва през 50-те години на миналия век в Института за социални изследвания под ръководството на философа Теодор Адорно.

Неговият „политически анализ“ допринася за формирането на следвоенната интелектуална среда в Германия. Поставя началото й през 1962 г. с публикуването на „Структурни изменения на публичността“. През 1981 г. издава „Теория на комуникативното действие“ – труд, който също се смята за знаково философско произведение.

Той публикува над 50 книги, които са преведени на най-различни езици. У нас признат преводач на философските му трудове е Стилиян Йотов.

Хабермас е смятан за един от най-влиятелните мислители на ХХ век, с позиция по актуалните събития, включително за разширяването на еврозоната. Остава активен до последните си години, включително през 2025 г. се противопостави на идеята на Google да нарече ИИ асистент за разрешаване на конфликти „Машината на Хабермас“. Тогава философът е категоричен, че разрешаването на конфликтите между хората е много трудно да бъде делегирано на машина.

Езикът е в основата на всичко – тази фундаментална идея на Хабермас го води до убеждението, че културата на дебата е неразделна част от жизнеността на една демокрация.

През 2015 г., по време на мигрантската криза, той се застъпва за правото на убежище за бежанците. Защитава идеята и за обединен Европейски съюз пред лицето на десния популизъм и национализъм.

През 2018 г. Хабермас е удостоен с наградата на Германско-френските медии, а на следващата година – след като навършва 90 години, публикува двутомник от 1700 страници, под заглавие „И това е история на философията“. В този свой труд Хабермас проследява еволюцията на човешката рационалност и разум. Следват възторжени отзвуци, като Boston Review нарича изследването „шедьовър на ерудицията и синтеза“.

По време на академичната си кариера Хабермас получава много големи международни награди, включително през 2007 г. е удостоен с Международната мемориална награда „Холберг“ (най-престижната интердисциплинарна награда в социалните науки), която има и финансово измерение – 520 000 евро.

През 2021 г. той първоначално приема, а после връща награда с парично изражение от 225 000 евро, присъдена му от Обединените арабски емирства. Причината – ОАЕ – като абсолютистка монархия – в Персийския залив са обвинени в репресии. Заради това Хабермас решава, че е „грешно“ да приеме наградата, тъй като тя противоречи на принципите му за свобода на мнението и открит демократичен дебат.