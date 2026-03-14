Румен Радев благодари на Трайчо Трайков, че е признал полезността на „Боташ“

Румен Радев благодари на служебния министър Трайчо Трайков, че е признал полезността на „Боташ“. Това той направи в отговор на въпрос на журналисти в Кюстендил, където бе на конкурса „Кюстендилска пролет“ по покана на местната структура на „Прогресивна България“, предаде кореспондент на БНР.

Припомняме, че преди дни – по време на форум за ядрена енергетика в Париж – служебният министър на енергетиката обяви, че се е срещнал с турския си колега Алпарслан Байрактар и го е поканил да дойде в София, за да обсъдят промяна в условията на договора с“Боташ“.

Трайчо Трайков уточни, че до посещението на Алпарслан Байрактар в София българската страна ще изготви подробна позиция затова къде вижда възможности за актуализиране на договора. Енергийният министър поясни, че смята за добра идея България да се възползва от големия капацитет за внос на втечнен природен газ през турски терминали. Въпросът е, че ще трябва параметрите да се оптимизират, за да се запази рационалната философия на споразумението, обясни Трайков.

В същото време днес Борисов отново напомни, че България всеки ден плаща по 600 000 евро по договора с турската компания „Боташ“, защото Румен Радев и неговото служебно правителство дали картите на България в ръцете на Ердоган.

Румен Радев уточни днес пред журналисти, че има информация за предложение от страна на Турция и Азербайджан как да се направи така, че договорът да носи печалба. Той обаче допусна, че предложението е било отхвърлено от редовното правителство с цел да бъде постоянно атакуван за сключването на договора с „Боташ“.

По отношение на правителствените мерки за подпомагане на гражданите във връзка с кризата в Близкия изток Радев коментира, че те закъсняват и се надява правителството да следи какво се предприема в другите държави.

Във връзка с членството на България в Съвета за мир, Румен Радев коментира, че България трябва да подкрепя всички инициативи, които водят към предотвратяване и разрешаване на конфликти, но това трябва да става на базата на ясен анализ за нашите отговорности и ангажименти и най-вече на основата на международното право. В същото време Радев обърна внимание, че „външнополитическите пируети на Пеевски и Борисов стават все по-несъстоятелни„. Той обясни това с обстоятелството, че довчера двамата били ревностни привърженици на войната, а сега изведнъж „показно напират да ни вкарат“ в Съвета за мир.