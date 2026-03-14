Заради удължителния закон за бюджета ресорната комисия ще заседава извънредно

Делян Добрев, председателят на бюджетната парламентарна комисия, обяви в Хасково, където регистрира листата на коалицията ГЕРБ-СДС, на която ще е водач, че за вторник (17 март) е предвидено тя да заседава извънредно. Причината за това е, че членовете й ще разглеждат на второ четене законопроекта, свързан с удължаването на действието на Закона за държавния бюджет.

Идеята е удължителният закон за бюджета да може да бъде обсъден в пленарната зала в сряда или в четвъртък, когато ще е и последното заседание на настоящия парламент, обясни Добрев, цитиран от БТА.

По отношение на мерките, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, Добрев коментира, че според него е прието почти всичко, в рамките на настоящия състав на парламента. Призна обаче, че има и много несвършена работа.

По повод публикации в медии за напрежение в отношенията му с Бойко Борисов, Делян Добрев направи следния коментар. „Както виждате моята политическа смърт не е факт, можем да го наречем стрес тест на системата“. Той бе категоричен, че към момента няма напрежение в партията им.

Що се отнася до ситуацията в Близкия изток и нейното отражение върху международните пазари и по-специално върху цените на горивата, Делян Добрев прогнозира, че при тях може да се очаква значително повишаване. По този повод той препоръча на служебното правителство много внимателно да прецени механизма за компенсации, като отбеляза, че според него те трябва да бъдат насочени не към всички, а към хората с по-ниски доходи.