Заради покачващите се цени на бензина, американците обмислят преминаване към е-автомобили

Американците започнаха да обмислят по-често преминаване към електрически превозни средства поради недоволство от покачващите се цени на бензина вследствие на конфликта в Близкия изток, съобщава Bloomberg.

Според неправителствената Американска автомобилна асоциация, средната цена на бензина на американските бензиностанции на 14 март е била 3,70 долара за галон (8,3 литра), в сравнение с 2,90 долара преди месец. Bloomberg изчислява, че само тази седмица американските шофьори са платили 1,65 милиарда долара повече за бензин от обикновено.

След няколко месеца на спад в продажбите на електрически превозни средства, интересът към тях започва да се възражда, отбелязва агенцията. През първата седмица след началото на военната операция срещу Иран, платформата CarEdge регистрира

20-процентно увеличение на търсенията на електрически превозни средства, според Bloomberg.

забрана, В Норвегия само компании за коли под наем купуват бензинови автомобили

Масовото преминаване към този начин на транспорт ще започне, когато средната цена в цялата страна достигне 4 долара за галон, прогнозира Стивън Сегелка, главен изпълнителен директор на консултантската фирма Ignition Dealer Services. Междувременно цената на галон бензин вече е надхвърлила 4 долара в Аляска, Аризона, Вашингтон, Невада и Орегон, а в Калифорния е почти 5,50 долара.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е критикувал политиките на предишната администрация в подкрепа на индустрията за електрически превозни средства. Миналия декември той отмени строгите изисквания за ефективност и икономия на гориво, наложени от неговия предшественик Джо Байдън, които имаха за цел да насърчат американските автомобилни производители и потребители да преминат към електрически превозни средства. Той вярва, че това ще помогне на САЩ да сложат край на „зеленото измиване“, което той нарича концепцията за глобално затопляне и политиката за пренасочване на производителите и потребителите към нулеви емисии на парникови газове, за да се защити околната среда.

