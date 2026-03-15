РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Бахрейн започна да орязва производството на алуминий в най-големия завод в света

Заводът за производство на алуминий на Бахрейн – Aluminium Bahrain BSC – най-големият извън Китай за преработка на метал в един обект, започна да прекратява поетапно производството, за да запази суровините, тъй като жизненоважният Ормузки проток остава почти напълно затворен. Компанията, известна като Alba, заяви, че спира три производствени линии, които заедно представляват 19% от общия ѝ производствен капацитет от 1.6 милиона тона годишно. Мярката ще й позволи да оптимизира запасите си от суровини и да поддържа други части на завода в експлоатация.

Орязването на мощностите е последният пример за смущенията в Близкия изток, предизвикали сериозни трусове в световната алуминиева индустрия, като производителите са застрашени от скок на цените, а търговците очакват широко разпространени блокажи на доставките.

Цените на метала на Лондонската метална борса (LME) са се увеличили с над 9% от началото на войната в Иран в края на миналия месец, достигайки най-високото си равнище от 2022 г. насам. Заедно с други алуминиеви заводи в Близкия изток, държавната Alba се сблъсква със смущения в изходящите доставки наметала и входящите доставки на алуминиева суровина поради ограниченията на корабоплаването през Ормузкия проток.

Алба прекрати продажбите на клиенти по-рано този месец, а държавният производител на енергия на Катар беше принуден да спре производството на алуминий поради недостиг на природен газ.

Алуминият е най-разпространеният индустриален метал след стоманата, но през последните години пазарът периодично е подложен на сътресения в доставките. Това разкрива нестабилността на сложната мрежа от бокситни мини, алуминиеви рафинерии и алуминиеви топилни заводи, които доставят на производители по целия свят, в повечето случаи във високоспециализирани форми, които не могат лесно да бъдат заменени.

Базовите тримесечни алуминиеви контракти, търгувани на LME, приключиха борсовата си сесия на 13 март с котировка 3439.50 щ. долара за тон.

Към средата на март цените се движат в диапазона 3400-3500 долара за тон. Пазарънт остава нестабилен, с високи колебания, като тримесечните пазарни оценки показват устойчива сила, която до голяма степен е повлияна от геополитическата несигурност, засягаща предлагането.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Трябва ли служебният кабинет да бъде ограничен само до смяната на служители, ангажирани с изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.