Денят по диагонал – 15 март 2026 г.

Служебното правителство е готово с механизма за компенсации на гражданите и бизнеса, които ще са най-засегнати от поскъпването на горивата.

Андрей Гюров обясни, че хора, които имат леки автомобили и са платили данъците им, както и наложените глоби, и чиито доходи са до два пъти линията на бедността, на тях ще бъдат отпускани по 20 евро месечно.

Жители на село Каблешково и бургаския квартал „Черно море“ излязоха на протест заради лошото състояние на пътя. Те настояват най-накрая да се извърши основен ремонт на отсечката между Бургас и Каблешково.

Някои от недоволните носеха плакати: „Чакаме 40 години, време е за ремонт“. Други – „Парите ни потъват в дупки!“, „Платихме си данъците, искаме пътища!“

„Умишлено ме нямаше за случая „Петрохан – Околчица“, обясни бившият вътрешен министър в кабинета „Желязков“ – Даниел Митов.

Той поясни, че ако беше излязъл да говори, в качеството си на министър на вътрешните работи, са щели да го обвинят, че политизира или предрешава изхода на разследването.

Еврото падна до най-ниското си ниво от август 2025-а насам и приключи седмичната си търговия в близост до 1.14 щ. долара (1.1417 долара) след значително двудневно поевтиняване от 2.1 процента.

Последното движение става в условията на мощен подем на зелените пари към валутите на всичките страни от Г-10 на 13 март на фона на продължаващите ракетни удари в Близкия изток.

Заводът за производство на алуминий на Бахрейн – Aluminium Bahrain BSC – най-големият извън Китай за преработка на метал в един обект, започна да прекратява поетапно производството, за да запази суровините, тъй като жизненоважният Ормузки проток остава почти напълно затворен.

Компанията, известна като Alba, заяви, че спира три производствени линии, които заедно представляват 19% от общия ѝ производствен капацитет от 1.6 милиона тона годишно.

Швейцарските избиратели подкрепят облагането на богаташите с по-високи данъци за финансиране на военните и пенсиите, което може да се превърне във втора атака срещу големите лични състояния в рамките на по-малко от година.

Повече от две трети са съгласни с идеята за въвеждане на федерален данък от 0.33% на лица с активи над 5 милиона франка (6 милиона долара), показват данни от национално проучване, публикувано на 15 март от вестникарската група Tamedia/20 Minuten.

Непредвидени печалби от над 60 милиарда долара ще получат петролните компании на Съединените щати през тази година, ако цените на суровия петрол се запазят на нивата, които са достигнали от началото на войната с Иран.

Модел на инвестиционната банка Jefferies показва, че американските производители ще генерират допълнителен паричен поток от 5 милиарда долара само този месец, след като черното злато поскъпна с приблизително 47% от началото на конфликта на 28 февруари.