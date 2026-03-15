Граждани протестираха на пътя Бургас – Каблешково

Бургас

Жители на село Каблешково и бургаския квартал „Черно море“ излязоха на протест заради лошото състояние на пътя, съобщава кореспондент на БНР. Те настояват най-накрая да се извърши основен ремонт на отсечката между Бургас и Каблешково.

Някои от недоволните носеха плакати: „Чакаме 40 години, време е за ремонт“. Други – „Парите ни потъват в дупки!“, „Платихме си данъците, искаме пътища!“

Протестиращите отбелязаха, че не желаят кърпежи и че това е вторият им протест в рамките на един месец. Те предупредиха и че ако исканията им не бъдат чути от институциите, са готови да предприемат по-крайни действия, като например да блокират един от основните входове към курорта „Слънчев бряг“ откъм автомагистрала „Тракия“.

Гневните граждани припомниха, че преди две години са изпратили писмо до АПИ с настояване за ремонт на отсечката от пътен възел „Сарафово“ до Каблешково. Искането им е било подкрепено и от подписка на над 3600 души.

