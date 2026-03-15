Не се губи туй, що го няма – идеалът „градски транспорт“

„Не се губи туй, що го няма“ – така философски, намигващо, може да обясним защо “цветущото” положение на градския транспорт продължава години наред да бъде повод за протести и негодувание. Чисто и просто – не можеш да загубиш нещо, което никога не е било истински изградено. Още повече, когато се говори за системна деградация.

През последните няколко години станахме свидетели на сюрреалистична картина на напрежение в транспортния сектор – протестираха шофьори и ватмани, бяха затваряни депа, като гражданите редовно ставаха заложници на конфликтите между синдикатите, транспортните дружества, общинските власти и техните интереси.

На 11 март стана ясно, че служителите на градския транспорт в София са в протестна готовност, ако в удължителния закон за бюджета не бъдат осигурени средства за 5% ръст на заплатите и не се намерят пари, с които да им бъдат гарантирани по-добри условия на труд. Това е поредно предупреждение за протести, отправено от синдикатите, които подчертават, че исканията им не са обвързани със смяната на кабинета или с предстоящите парламентарни избори.

Според кмета на София Васил Терзиев става въпрос за тъкмо обратното – исканията на транспортните профсъюзи са предизборни. Той се учудва и защо общинските транспортни дружества, избрани от икономическото мнозинство в Столичния общински съвет (ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепници от “Възраждане” и Карлос Контрера от ВМРО), вместо да се обърнат към него, заплашват с протести.

Колко е сметката?

Необходими са общо 8.38 млн. евро от бюджета, за да може заплатите да се увеличат със задна дата от 1 януари. За “Столичен автотранспорт” – 2.31 млн. евро. За “Столичен електротранспорт” са необходими 2.28 млн. евро. В “Метрополитен” трябва да се отпуснат 2.76 млн. евро, а в Центъра за градска мобилност – 1.03 млн. евро.

Служебното правителство обяви, че ще осигури така жадуваните 5% увеличение на възнагражденията. Ход, който общинският съветник от „БСП за България“ Иван Кирилов и председател на Федерацията на транспортните работници към КТ “Подкрепа” определи като недостатъчен. Той предупреди, че след изборите от КТ „Подкрепа“ ще искат с 200 евро увеличение на заплатите на всички служители в столичния градски транспорт.

Но след като станахме свидетели как след миналогодишните протести и блокади правителството „Желязков“ взе решение и отпусна 15 млн. лева, остана усещането, че се наливат пари в някаква бездънна каца на транспортните дружества.

“Проблемът е, че разходите се правят по неефективен начин. Дружествата се управляват като гевгир – постоянно се наливат пари, те изтичат неясно къде и ефект от това няма. В “Столичния автотранспорт”, въпреки увеличението от миналата година на заплатите, недостигът на водачи е 300 души”, отчете заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев.

В този ред на мисли, казусът с модернизацията на подвижния състав, е повече от актуална.

Миналият месец общинското дружество „Столичен автотранспорт“ подписа договор за 25 броя 18-годишни автобуси с над 700 000 километра пробег на цена над 90 000 евро всеки. За протокола – същите автобуси могат да се намерят в германски автокъщи за 9900 евро без ДДС. Това предизвика столичният кмет Васил Терзиев и общински съветници от ПП-ДБ и “Спаси София” да поискат оставката на изпълнителния директор Стилян Манолов, който първоначално обеща, че няма да подпише неизгоден договор. И дни по-късно го подписа!

Разбирайте – увеличават се капиталовите разходи за по-добри автобуси, но услугата за гражданите се влошава. Андрей Зографски от “Спаси София” обвини в ефира на БНТ Васил Терзиев в лъжа за това, че бил обявил, че се очертава европейско финансиране по оперативна програма “Околна среда” за закупуване на нови тролейбуси и електробуси. Според Зографски нито София, нито някоя друга община ще видят тези пари, тъй като такава процедура изобщо не е предвидена.

Но все пак екипът на Терзиев е внесъл предложение в транспортната комисия и то е за инвестиции в нов подвижен състав, включително 75 нови тролейбуса и 50 електробуса, както и възможност София да кандидатства за 141 млн. евро финансиране по програма “Околна среда”.

Бърза справка в програмата показва, че процедура за финансиране на проекти за закупуване на превозни средства, щадящи околната среда, наистина не е предвидена.

В последната приоритетна ос “Въздух” е записана мярка за финансиране на проекти за зони с ниски емисии от транспорт, но финансирането е много по-малко и не е насочено към закупуване на нов състав, т. е. ако искаме модернизация на градската транспортна система и очакваме да получим пари по това перо, трябва да преминем към предоговаряне на условията с Европейската комисия.

Накратко – обществената услуга в столицата буксува под напора на прибързани решения, за които няма осигурено финансиране (я заради неприет бюджет, я заради половинчато написани програми).

В същото време вторият по големина град у нас – Пловдив има много по-фундаментални главоблъсканици за решаване. Да бъде или да не бъде… това е въпросът за автобуса в града под тепетата!

На 12 март хиляди в Пловдив излязоха на протест с искане за нормален транспорт. Плакати с надписи – “Искаме градски, а не адски транспорт” и “Къде изтекоха милионите за електронното таксуване” бяха издигнати пред общината. Събралите се бяха категорични, че ако не се чуят техните искания, акциите им ще продължат.

Но гражданите трябва да са благодарни, защото всеки момент може въобще да нямат автобуси и разписание.

Кратка предистория:

В началото на настоящия век общинското транспортно дружество в Пловдив трупа загуби. Толкова големи, че в крайна сметка през 2007 г. бива продадено на общинския съветник от БСП Ангел Батаклиев. За кратко той се опитва да възстанови качеството на услугата, но проблемите продължават да се задълбочават.

Задълженията растат, заради което договорът е прекратен. Обслужването е поето от други частни фирми, без общината да има особено високи изисквания към тях. И така до първия мандат на Иван Тотев – кмет на Пловдив от ГЕРБ.

Той забива последния пирон в ковчега на “Градски транспорт” АД и тролейбусния транспорт в Пловдив. Аргументът му е, че изпълнението на курсовете е паднало под 80 процента.

От друга страна община Пловдива по времето на Иван Тотев усвоява по „безупречен“ начин проект за модернизиране на транспорта на стойност 44 млн. лева. През май 2023 г. се оказва, че Окръжната прокуратура търси виновниците за провала на транспортния проект, като е образувала досъдебно производство за безстопанственост на длъжностни лица.

По проекта се предвижва да има електронна система за таксуване (за близо 20 млн. лева, разплатени до стотинка от общината), информационни табла, Център за управление на трафика, „умни“ светофари, както и 48 километра велоалели. Ако трябва да сме точни, първата прокурорска проверка започва през април 2016 г. след токов удар в Центъра за управление на трафика.

Днес, съдейки по исканията на протестиращите, отново се търси изпълнител на транспортния проект.

През мандата на настоящия кмет Костадин Димитров (ГЕРБ) бяха разработени условията по новата обществена поръчка за следващите 10 години (цена 160.7 млн. евро без ДДС). В това число бяха „завишени“ и изискванията. Те звучат толкова невероятно, че следва да си водим записки – автобусите трябва да спират на всяка спирка; да се почистват всекидневно, без да се оставят край седалките инструменти и препарати; следва да са оборудвани с климатици – и зиме и лете; а разписанията следва да се спазват.

При отварянето на офертите през февруари се оказа, че кандидатът е един – сегашният превозвач, т. е. Петко Ангелов и неговите фирми “Автобусни превози – Пловдив” и “Меритранс – 2002”. За следващите 10 години в консорциума ще участва и познатата досега фигура в транспортната дейност на града Татяна Златанова с фирмите “Меритранс – 2017” и “КЗТ Златанови”.

И за да не стигаме до извода, че де факто имаме монопол в ръцете на Петко Ангелов и консорциума около неговата фигура, Кирил Стамов от сдружение “Докажи, че можеш” прави следното предложение – незабавно да се стартира поръчка по доставка на електрически автобуси чрез общинското предприятие “Екобус”.

За целта се настоява за средносрочна програма, по която „Екобус“ да поеме градските линии, като общината и държавата финансират първите няколко линии.

От своя страна, кметът Костадин Димитров заяви, че разбира исканията на гражданите и обяви, че в понеделник ще стане ясно по кои линии ще се движат по-нови автобуси до по-късно вечерта. Дали ще си спази обещанието си, предстои да видим.

Не се губи туй, що го няма…