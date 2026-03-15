При цените на горивата на дребно сякаш успяваме да ограничим ръста, отчете Трайчо Трайков

Служебният министър на икономиката Трайчо Трайков отчете в ефира на „Нова телевизия“, че засега сякаш кабинетът успява да ограничи повишението на цените на горивата на дребно, които засягат всички български потребители. Това става чрез микс от разговори, покани и анализи, обясни Трайков и добави, че прави подобен извод на база сравнение с други страни.

Той призна, че очаква съвсем скоро медиите да започнат да правят репортажи как румънци, гърци, сърби идват да наливат бензин от бензиностанциите у нас.

Министърът добави, че едва ли ще се стигне до понижение на цените – освен ако изведнъж бойните действия не спрат.

Цените на горивата се повишават в зависимост от положението в Близкия Изток и борсовите цени. Въобще не е изключено те да продължат да се повишават, предупреди министър Трайков.

Той добави, чеа ко обстановката продължи да бъде лоша или се влоши рязко, то тогава правителството ще мине към следващия етап от действията си и това е грижата за най-уязвимите. Относно условията за компенсация по мерките министърът посочи, че те все още не са фиксирани, но обясни, както премиерът Андрей Гюров по-рано днес, че те са свързани с линията на бедност, както и с наличието на автомобил в домакинството и ще се превеждат по банковите сметки на хората.

Министърът коментира и възможността страната да загуби близо 440 млн. евро по четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Припомняме, че през изминалата седмица председателката на енергийната комисия Павела Митова бе приканена от него да свика извънредно заседание на енергийната комисия, на което да се приемат промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, свързани именно с получаването на около 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

Първоначално Митова отказа да свика комисията, но после – когато бе насрочен час за нейното провеждане – тя на два пъти не успя да започне работа поради липса на кворум.

Според Трайков аргументът, че енергийната комисия не може да събере кворум, е пълен абсурд. Той отбеляза, че е наследил предложението за законови промени вече като внесени в Народното събрание от неговия предшественик – на 12 февруари. Трайков уточни, че той встъпва в длъжност на 19 февруари, а срокът за приемането на поправките е в края на март. Енергийният министър описа какви опити е правил и каква комуникация е имал с цел разглеждане на промените в комисията. В крайна сметка обобщи ситуацията с думите: „Време има, но няма желание“.