В УНСС започват „Медийните класове", в памет на колегата ни Иван Рачев

Медийните класове

Днес, 16 март, в 11.00 часа, в УНСС, в зала „Аврора“, от 11.00 часа започва деветото издание на „Медийните класове“. Те се организират от катедра „Медии и обществени комуникации“ и се провеждат в памет на Иван Рачев – дългогодишен журналист в „Банкеръ“. „Неговите материали показваха защо разследващата журналистика е критично важна за прозрачността и демокрацията„, пишат организаторите. Първият медиен клас е посветен на „Политическият реализъм и ролята на медиите“. Обучител е проф. Александър Маринов – член на редакционния съвет на „Банкеръ“. Във връзка с деветото издание на Медийните класове“ разговаряхме с доц. д-р Мария Николова – ръководител на Катедра „Медии и обществени комуникации“ и с доц. д-р Стела Ангова – ръководител на катедра на ЮНЕСКО по медийна и информационна грамотност и културна политика за устойчиво развитие .

– Има ли нещо, по което предстоящите „Медийни класове“ концептуално да се различават от предишните?

Доц. Мария Николова: Идеята за формата „Медийни класове“ в катедра „Медии и обществени комуникации“ възникна преди девет години и до днес запазва своята основна цел: да дава на студентите от всички курсове и форми на обучение възможност да получат допълнителни знания и по-ясна представа за реалната работа в медиите и комуникациите.

Форматът ги среща с утвърдени професионалисти в журналистиката, медиите, рекламата и комуникациите, които представят конкретни казуси от практиката и споделят своя професионален опит.

Деветото издание обаче е първото, което посвещаваме на колега с изключителен принос към професията, Иван Рачев – дългогодишен журналист в “Банкеръ“. Когато научихме, че си е отишъл, доц. д-р Стела Ангова предложи да организираме медийните класове около темите, върху които Иван работеше най-активно: разследваща и икономическа журналистика.

Доц. Стела Ангова: Тази година решихме да отдадем почит на делото на Иван Рачев, който беше голям приятел на катедрата и винаги откликваше на нашите покани. Той дълбоко разбираше значението на връзката между университетското образование и журналистическата практика и активно съдействаше за изграждането на това партньорство между катедрата „Медии и обществени комуникации“ и вестник „Банкеръ“.

Сътрудничеството ни продължава да бъде много успешно и вашата медия остава важен партньор, който показва на студентите пътя към качествената и отговорна журналистика.

В този контекст ще открием тазгодишните „Медийни класове“ с официално събитие в зала „Аврора“ на УНСС. Концептуалната разлика тази година е, че инициативата ще бъде обединена около една обща тема – разследващата журналистика.

В предишни издания „Медийните класове“ не са били фокусирани върху една водеща тема, а програмата е включвала по-широк спектър от гост-лектори – както от медиите, така и от сферата на връзките с обществеността и рекламата. Сега целта ни е чрез тематичния фокус да дадем по-задълбочен поглед върху ролята, методите и общественото значение на разследващата журналистика.

Бихте ли разкрили кои са лекторите и темите?

Доц. Мария Николова: Тази година подходихме по-различно към организирането на събитието и решихме да поканим журналисти и медии, които не пренебрегват разследващата журналистика и разбират, че тя е критично важна за формирането на медийно грамотно и демократично общество. Поканените колеги представляват широк спектър от теми, които смятаме за ключови в днешния медиен пейзаж.

Александър Маринов представи новата си монография
Проф. Александър Маринов

Проф. Александър Маринов ще отвори разговора с темата за политическия реализъм и ролята на медиите.

Никола Стоянов от „Капитал” ще разкаже за спецификата на финансовите разследвания, а Ваня Бедрова, програмен директор на „Евронюз”, ще постави въпроса за мястото на икономическата информация в телевизионното програмиране.

Георги Велев, главен редактор в „3E News”, ще говори за бизнес журналистиката през призмата на енергетиката, икономиката и екологията – три теми, които все по-често се преплитат.

Иван Нончев, редактор на „Мениджър Нюз”, ще провокира с темата за „края” на мейнстрийм медиите и предизвикателствата пред редакторите в ерата на алгоритмите, когато платформите, а не журналистите, определят какво стига до аудиторията.

Миролюба Бенатова, водеща на „Дневен ред”, ще говори за разследващата журналистика и своя опит в тази трудна и предизвикателна сфера.

Борис Митов и Нели Делчева от „Свободна Европа” ще разкажат повече по темата за съдебната журналистика и обществения интерес – или по-точно: кой контролира контролните органи и как медиите могат да изпълнят тази роля.

Доц. Стела Ангова

Доц. Стела Ангова: Тази година лекторите са осем и ще гостуват при нас до края на семестъра. Студентите ще имат възможност да чуят от първо лице за значението на икономическата журналистика, както и за знакови разследвания в областта на финансовия, банковия и съдебния сектор.

В рамките на срещите гостите ще разкажат както за конкретни журналистически казуси, така и за методите и професионалните предизвикателства, пред които се изправят при работата по подобни теми.

С тази инициатива искаме да покажем на студентите, че въпреки критиките към качеството на медийната среда в България, съществуват медии и журналисти, които продължават да работят последователно в обществен интерес и да отстояват стандартите на професионалната журналистика. Именно тези примери са важни за младите хора, които обмислят своята професионална реализация в медиите.

– Имате ли „пръст“ в избора на теми – или след като поканите лекторите, им давате свобода сами да изберат за какво да говорят?

Доц. Мария Николова: Бих казала, че при планирането на отделните издания на формата търсим точния баланс, онази „златна среда“, в която срещата между академичното знание и професионалната практика е най-полезна за студентите.

Основната цел на „Медийни класове“ е не просто да предложи допълнително обучение, а да създаде реална среда за надграждане на знания, умения и професионална ориентация, като едновременно с това укрепва връзките на нашата катедра с медийната и комуникационната практика.

Затова подбираме темите според три основни критерия.

На първо място, изключително внимателно анализираме какви трансформации протичат в медийната и комуникационната среда, доколко те имат ясно изразено практическо значение и дали са краткотрайни тенденции, или устойчиви процеси, които ще определят развитието на сектора в по-дългосрочен план.

На второ място, много прецизно избираме кои професионалисти от практиката да поканим, като за нас е важно те не само да имат доказан опит, но и да работят отговорно, етично и задълбочено, така че да могат да представят сложните процеси по ясен, професионален и вдъхновяващ начин пред студентите.

На трето място, държим всяка тема да допълва, обогатява и надгражда знанията, които студентите получават в академична среда, защото именно съчетаването на теоретична подготовка и практически поглед е ключово за тяхното пълноценно професионално развитие.

Доц. Стела Ангова: Обикновено обсъждаме с поканените гости как те виждат своето участие и каква тема биха могли да представят. В повечето случаи стигаме до общо решение за тема, която е най-подходяща както спрямо техния професионален опит, така и спрямо актуалния обществен и медиен контекст в страната или в съответния професионален сектор.

Стремим се също така тези срещи да надграждат учебния материал, който студентите изучават в рамките на своите дисциплини, като им дават възможност да се запознаят с практически опит, актуални казуси и реални професионални перспективи от медийната и комуникационната среда.

Имате ли Вашата класация на най-интересните пет теми, дискутирани през годините?

Доц. Мария Николова: Не би било обективно да правим класация на темите, защото всяка от тях е подбрана именно заради своята значимост и практическа полезност, и затова намира място в програмата.

За нас е по-важно не да подреждаме темите по важност, а да изграждаме съдържателна и добре балансирана програма, която да тговаря на различните интереси, професионални търсения и бъдещи посоки на развитие на студентите. Тъкмо това е силата на „Медийни класове“, защото форматът събира в едно разнообразни, но взаимно свързани теми, които отразяват реалната динамика на медийната и комуникационната среда.

В програмата намират място както теми, свързани с работата в традиционните медии, така и въпроси за онлайн журналистиката, създаването на съдържание, социалните медии, изкуствения интелект в комуникациите, управлението и анализа на аудитории, новите бизнес модели, инфлуенсър маркетинга, разследващата журналистика, дезинформацията и дигиталните компетентности.

Именно това тематично многообразие прави формата толкова ценен, защото позволява на всеки студент да открие своята ниша, да разшири хоризонта си и да се ориентира по-уверено в собственото си професионално развитие. Особено ценен е и международният елемент в програмата, защото в „Медийни класове“ се включват и чуждестранни гости и преподаватели.

Сред тях са Мира Няголова от Champlain College, Vermont, САЩ, Красимира Хендри от BBC и италианският журналист Мауро Мондело, което допринася за по-широк професионален хоризонт у студентите.

Доц. Стела Ангова: Трудно бих могла да направя подобна класация, тъй като всяка година темите, които обсъждаме в рамките на „Медийните класове“, са подбирани така, че да бъдат актуални и значими както за студентите, така и за професионалната медийна общност. Гост-лекторите идват от различни области на журналистиката и комуникационния сектор и представят разнообразни гледни точки и опит, което прави всяка среща по своему ценна.

По-скоро бих казала, че най-запомнящи се са онези разговори, в които студентите имат възможност да чуят „зад кулисите“ на реалната журналистическа работа – за трудните решения, за професионалната отговорност и за ролята на медиите в обществото. Именно тези срещи често провокират най-активните дискусии и оставят трайно впечатление у студентите.

– Имало ли е тема, дискутирана от поканените от Вас лектори, която после студентите в редовните Ви лекции и упражнения в УНСС да са искали да задълбочите?

Доц. Мария Николова: Бих казала, че връзката е двупосочна: всяка тема от „Медийни класове“ естествено продължава разговорите, започнали в аудиториите на УНСС, а в други случаи именно от работата със студентите в залите се раждат идеите за следващите издания на формата. Много често самите студенти споделят своите интереси, въпроси и професионални търсения в областта на медиите и комуникациите, а ние се вслушваме много внимателно в тези идеи.

За нас е важно не просто да регистрираме техните предпочитания, а да ги превръщаме в смислени теми и срещи, които да им осигурят по-задълбочено знание, по-широка перспектива и по-ясна ориентация в съвременната медийна и комуникационна среда.

Доц. Стела Ангова: Да, подобни ситуации се случват сравнително често. Срещите с гост-лекторите обикновено провокират силен интерес у студентите, защото те чуват за реални журналистически казуси и професионални ситуации от първо лице.

Това естествено води до допълнителни въпроси и желание някои от темите да бъдат разгледани по-задълбочено в рамките на редовните лекции и упражнения. За нас това е много ценна обратна връзка, защото показва, че „Медийните класове“ изпълняват една от основните си цели – да свързват академичното знание с практиката.

Често използваме тези поводи, за да разширим дискусията в учебния процес, да анализираме конкретни медийни случаи или да разгледаме по-подробно професионалните стандарти и предизвикателства пред съвременната журналистика.

През годините кои са лекторите, които са Ви споделяли добрите си впечатления от студентите?

Доц. Мария Николова: Много от лекторите остават с наистина добри впечатления от срещите си с нашите студенти, защото виждат у тях любопитство и желание да задават смислени въпроси. Още по-важно е, че в някои случаи тези срещи имат и съвсем реално продължение, защото вече имаме студенти, които са започнали стаж или работа в медии, чиито представители са били гости в „Медийни класове“.

Иван Рачев е един от примерите, които студентите ни си спомнят с особена признателност. Той беше изключително отдаден на работата си и на менторството на младите хора, които имаха възможност да работят с него в „Банкеръ“. Те и до днес споделят колко благодарни са му и колко важен е бил за тях този шанс да направят първите си професионални стъпки с човек, който не само ги е обучавал, но и истински ги е подкрепял.

Доц. Стела Ангова: Радостното е, че през годините почти всички наши гост-лектори са споделяли много добри впечатления от студентите. Те често отбелязват тяхната активност, любопитство и готовност да задават въпроси, които показват интерес не само към конкретната тема, но и към по-широките професионални и обществени аспекти на журналистиката.

Това, което най-често ги впечатлява, е искреното желание на студентите да разберат как функционира медийната среда отвътре – как се вземат решения в редакциите, как се работи по сложни теми и каква е отговорността на журналиста пред обществото. Много от гостите са споделяли, че разговорите със студентите са били не само полезни за тях, но и вдъхновяващи, защото виждат в младите хора интерес към качествената и отговорна журналистика.

С помощта на подобни срещи нашите студенти често откриват своя професионален път, а „Банкеръ“ е една от медиите, които им подават ръка в този процес. Иван Рачев работеше много активно с тях и отделяше време да ги насочва и учи. Затова смятам, че именно при вас много от младите журналисти преминават през една истинска професионална школа.

