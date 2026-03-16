Ямболия образова, квалифицира и трудоустроява с фалшиви документи

По искане на Районна прокуратура-Ямбол е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на мъж от Ямбол, който фабрикувал неистински официални документи срещу заплащане от 50 до 300 евро. Клиентите си поръчвали документи за завършено образование, удостоверения за психологическа годност, свидетелства за професионална правоспособност и други фалшиви документи с цел използването им на трудовия пазар.

В акцията по задържането служители на ГДБОП да иззели заготовки, материали, техника и вещи, използвани за незаконната дейност – печати, бланки, холограмни стикери, специална хартия, лаптопи и принтер. Открити са и данни за лица, поръчвали и получили неистински документи. В хода на претърсването е намерен и буркан с марихуана.