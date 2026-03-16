Дизелът поскъпна с два евроцента, на места достига до 1,53 евро

През уикенда цените на горивата се повишиха. Данни от платформата Fuelo показват, че дизелът е поскъпнал с два евроцента, а бензинът и пропан-бутанът – с по един. Средната цена на дизела вече е 1,50 евро за литър, докато на 13 март е била 1,48 евро, а на 9 март – 1,43 евро. На някои бензиностанции цената достига до 1,53 евро.

При бензина също има увеличение – средната му цена е с един евроцент по-висока от тази в петък и с три евроцента повече спрямо 9 март. На някои места той се продава за 1,39 евро за литър.

Пропан-бутанът също е поскъпнал – от 0,63 евро на 13 март до 0,64 евро сега, докато на 9 март е струвал 0,62 евро. Цената на метана остава непроменена и е 1,14 евро.

Увеличение има и при премиум дизела, който е поскъпнал с два евроцента – от 1,69 на 1,71 евро за литър. Преди седмица цената му е била 1,64 евро. Бензин А98 също е поскъпнал с един евроцент и в момента струва 1,58 евро за литър, докато на 9 март се е продавал за 1,55 евро.

Междувременно служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че заради поскъпването на горивата ще бъде отпусната помощ от 20 евро за физически лица с доход под 781 евро. Парите ще бъдат превеждани директно по банковите сметки на хората, без да се подават заявления или да се използват ваучери.