БАБХ затяга контрола - мухлясали закуски и храни с неясен произход

Датата на замразяване ще се посочва на етикетите на размразеното месо и месни разфасовки, като се въвежда 100-процентов контрол върху вносното пилешко месо от Пoлша заради опасност от салмонела. Това разпореди изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) Ангел Мавровски на пресконференция в Агенцията.

По различни сигнали са били инспектирани общински пазари, временни обекти за продажба, седмични пазари и тържища, места за директна продажба на плодове и зеленчуци, търговски обекти, заведения за хранене, производствени обекти и складове на едро. Резултатът – близо 1420 килограма храни от животински и неживотински произход, както и 2850 яйца са насочени за унищожаване.

Повечето нарушения са свързани с липса на правилно етикетиране, неясен произход на храни с изтекъл срок на годност, нарушение на хигиенните и температурните изисквания.

Заместник-изпълнителният директор на агенцията Тодорка Янковска-Стефанова уточни, че до момента са взети за анализ 130 училищни закуски и сандвичи. При лабораторните изследвания в три от сандвичите е открит растеж на бактерии, а в други четири – са установени плесени.

Инспекторите са взели и 78 проби от мляко и млечни продукти, предлагани в учебните заведения. Резултатите показват несъответствия при три сирена и един кашкавал, като в четири от изследваните продукти са открити немлечни мазнини.

По линия на контрола на здравеопазването на животните, от Агенцията са извършили 533 проверки, съставени са 50 акта и 46 предписания.

Припомняме, че след като Мавровски пое ръководството на БАБХ, заедно със земеделския министър Иван Христанов започнаха проверки за незаконен внос на животни и нелегални кланици. В рамките на засиления контрол в събота бе обявено, че е разкрита незаконна кланица край Ихтиман. Христанов тогава уточни, че са намерени румънски ушни марки на животни и че става въпрос за канал за незаконен внос на животни от Румъния. Министърът добави, че има сигнали и за незаконен внос от Гърция.