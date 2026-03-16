Денят по диагонал – 16 март 2026 г.

Според проучване на „Сова Харис“ в следващия парламент влизат шест формации, първа е „Прогресивна България“ с 30,9%
Шест политически формации биха преминали бариерата за влизане в парламента, ако изборите се проведат днес. Това показва проучване на социологическата агенция „Сова Харис“, направено по поръчка на вестник „Труд“. Според данните първа политическа сила би била „Прогресивна България“ с 30,9% подкрепа, следвана от ГЕРБ-СДС с 19,3 процента. На трето място се нарежда коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 12,2 процента. В парламента биха влезли още ДПС със 7,1%, „Възраждане“ с 6,7% и „БСП – Обединена левица“ с 4,4 процента.
От „Боташ“ до съдебната реформа: Борисов и Радев мерят сили преди изборите
Предизборното напрежение постепенно се превръща в открит сблъсък между двама от най-влиятелните политически играчи през последното десетилетие – Бойко Борисов и Румен Радев. С наближаването на парламентарния вот на 19 април взаимните обвинения между тях се изострят, а политическата реторика става все по-конфронтационна, особено като Борисов си дава сметка, че изостава в социологическите проучвания.
Тежка криза с горивата тегне над Балканите
Кризата с горивата постави Балканите пред изпитание, което регионът добре познава от последните години. Новото покачване на цените на петрола и на енергийните суровини заради войната в Близкия изток създава верига от реакции, които се усещат едновременно на международните пазари и на бензиностанциите в балканските държави. Това, което се наблюдаваме в последната седмица, е мозайка от мерки.
Проф. Александър Маринов преди откриването на „Медийните класове“ в УНСС: Струва си да се борим с мелниците
Започна деветото издание на „Медийните класове“. Те се организират от катедра „Медии и обществени комуникации“ и се провеждат в памет на Иван Рачев – дългогодишен журналист в „Банкеръ“. „Неговите материали показваха защо разследващата журналистика е критично важна за прозрачността и демокрацията“ пишат организаторите. Първият медиен клас е посветен на „Политическият реализъм и ролята на медиите“. Обучител е проф. Александър Маринов – член на редакционния съвет на „Банкеръ“.
От БОЕЦ внесоха архива на Пепи Еврото в правосъдното министерство
Гражданско движение БОЕЦ е внесло днес (16 март) в деловодството на Министерството на правосъдието документи, за които твърди че са архив на издирвания бивш следовател Петьо Петров-Еврото. От ведомството уточняват, че досега документите на сдружението не са били официално приети от нито една институция, въпреки че са правени многократни опити за това.
Асен Василев: Показахме как се бори инфлацията по време на ценовия шок през 2022 г. (част 1)
Таван на цените на тока за бизнеса може да прибере инфлацията в поносими граници, смята Асен Василев. През 2025 г. регулаторът вдигна цената на тока повече, отколкото общо в трите предходни години, заедно с ковида и войната в Украйна. Това действие бе извършено от регулатора, избран със задружните усилия на ГЕРБ, Новото начало, ИТН и БСП. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, бивш вицепремиер и министър на финансите.