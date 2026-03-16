Денят по диагонал – 16 март 2026 г.

Шест политически формации биха преминали бариерата за влизане в парламента, ако изборите се проведат днес. Това показва проучване на социологическата агенция „Сова Харис“, направено по поръчка на вестник „Труд“. Според данните първа политическа сила би била „Прогресивна България“ с 30,9% подкрепа, следвана от ГЕРБ-СДС с 19,3 процента. На трето място се нарежда коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 12,2 процента. В парламента биха влезли още ДПС със 7,1%, „Възраждане“ с 6,7% и „БСП – Обединена левица“ с 4,4 процента.

Предизборното напрежение постепенно се превръща в открит сблъсък между двама от най-влиятелните политически играчи през последното десетилетие – Бойко Борисов и Румен Радев. С наближаването на парламентарния вот на 19 април взаимните обвинения между тях се изострят, а политическата реторика става все по-конфронтационна, особено като Борисов си дава сметка, че изостава в социологическите проучвания.

Кризата с горивата постави Балканите пред изпитание, което регионът добре познава от последните години. Новото покачване на цените на петрола и на енергийните суровини заради войната в Близкия изток създава верига от реакции, които се усещат едновременно на международните пазари и на бензиностанциите в балканските държави. Това, което се наблюдаваме в последната седмица, е мозайка от мерки.

Започна деветото издание на „Медийните класове“. Те се организират от катедра „Медии и обществени комуникации“ и се провеждат в памет на Иван Рачев – дългогодишен журналист в „Банкеръ“. „Неговите материали показваха защо разследващата журналистика е критично важна за прозрачността и демокрацията“ пишат организаторите. Първият медиен клас е посветен на „Политическият реализъм и ролята на медиите“. Обучител е проф. Александър Маринов – член на редакционния съвет на „Банкеръ“.

Гражданско движение БОЕЦ е внесло днес (16 март) в деловодството на Министерството на правосъдието документи, за които твърди че са архив на издирвания бивш следовател Петьо Петров-Еврото. От ведомството уточняват, че досега документите на сдружението не са били официално приети от нито една институция, въпреки че са правени многократни опити за това.

Таван на цените на тока за бизнеса може да прибере инфлацията в поносими граници, смята Асен Василев. През 2025 г. регулаторът вдигна цената на тока повече, отколкото общо в трите предходни години, заедно с ковида и войната в Украйна. Това действие бе извършено от регулатора, избран със задружните усилия на ГЕРБ, Новото начало, ИТН и БСП. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, бивш вицепремиер и министър на финансите.