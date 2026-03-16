Иран с предупреждение към Румъния заради предоставянето на военни бази на САЩ

Техеран предупреди Букурещ, че ако предостави базите си на разположение на САЩ, това би било равносилно на участие във военна агресия срещу Иран

Иран предупреди Румъния, че ще реагира политически и правно, ако страната позволи на Съединените щати да използват бази на нейна територия за операции срещу Иран.

Това съобщава телевизия Диджи24, цитирана от БТА, като се позовава на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

На пресконференция в Техеран той призова страните да не се намесват във войната:

„Ако Румъния предостави базите си на разположение на Съединените щати, това би било равносилно на участие във военна агресия срещу Иран“, отбеляза Есмаил Багаи.

По думите му подобен ход би бил неприемлив съгласно международното право и би довел до международна отговорност на Румъния:

„Това би се превърнало в черно петно в историята на отношенията между Иран и Румъния. Иран ще реагира по съответния начин, както правно, така и политически“, каза Багаи.

По-рано днес беше обявено, че три американски самолета цистерни са пристигнали в Румъния, след като САЩ поискаха да разположат там сили и оборудване, което да участва в конфликта в Близкия изток.

Миналата седмица румънският парламент одобри разполагане за период от 90 дни на самолети за зареждане на гориво, оборудване за наблюдение и сателитна комуникация.

Тогава румънският президент Никушор Дан заяви, че: „Румънците не трябва да се притесняват, страната е по-безопасна благодарение на засиленото американско военно присъствие“, припомня БТА.