Засилват проверките срещу натиск върху уязвими групи преди изборите

Министерството на труда и социалната политика започва засилени проверки за натиск върху уязвими групи във връзка с предстоящите избори. Това съобщи служебният социален министър Хасан Адемов пред bTV, като уточни, че повод са сигнали за използване на социални помощи и услуги като средство за влияние върху вота.

Вече е установен случай в Благоевград, при който директор на дирекция „Социално подпомагане“ е убеждавал граждани как да гласуват. По случая предстои дисциплинарно решение, тъй като държавните служители нямат право да участват в политическа агитация. От министерството подчертават, че ще има нулева толерантност към подобни злоупотреби.

Инспекторатът на ведомството и мобилни екипи ще следят и за нарушения при раздаването на хранителни пакети за нуждаещите се, финансирани по европейски програми. Целта е да се предотвратят опити за манипулиране на избиратели чрез социални услуги.

Адемов съобщи още, че държавата може да отпусне еднократна помощ от 20 евро за горива на домакинства с по-ниски доходи, ако се запази тенденцията за поскъпване на горивата. Право на подпомагане ще имат хора със средномесечен доход до два пъти линията на бедност – около 780 евро.

Помощта ще се превежда директно по банковите сметки без подаване на заявления, като данните ще се проверяват служебно от Националната агенция за приходите. Мярката цели да компенсира част от увеличението на разходите за гориво, които средно се оценяват на около 100 евро месечно.

Социалният министър увери също, че всички социални плащания и увеличенията на пенсиите са гарантирани и при удължаване на бюджета. Очаква се от 1 юли пенсиите да се увеличат с около 7,8% по т.нар. швейцарско правило.