ЕБВР отпуска заеми до 200 млн. долара на Bank CenterCredit за МСП в Казахстан

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подкрепя развитието на микро-, малките и средните предприятия (МСП) в Казахстан, включително тези, притежавани или ръководени от млади хора или жени, и помага за подобряване на достъпа до зелени технологии. ЕБВР предоставя пакет за финансиране до 200 милиона щатски долара (172,4 милиона евро) в местна валута, еквивалентен на третия по големина търговски кредитор в страната – Bank CenterCredit (BCC).

Това е най-големият двустранен пакет за финансиране, който ЕБВР някога е предоставяла на банка в Казахстан.

Пакетът се състои от четири отделни старши заема, всеки до 50 милиона щатски долара (43,1 милиона евро):

-заем, насочен към подкрепа на МСП в Казахстан, които са гръбнакът на икономиката на страната, представлявайки близо 40% от БВП и осигурявайки работа на над 4,4 милиона души;

-заем, предоставен по програмата на ЕБВР „Жените в бизнеса в Казахстан“ (WiB);

-заем по програмата на ЕБВР „Младежта в бизнеса“ (YiB) за Централна Азия, насочен към МСП, ръководени или притежавани от лица под 35-годишна възраст;

-заем по Финансовия механизъм за зелена икономика на Казахстан II на Банката, с подкрепата на CIF, който е предназначен да насърчава използването на възобновяеми енергийни източници и да помага на компаниите и домакинствата да намалят потреблението си на енергия.

Заемът в подкрепа на МСП и заемите по програмите WiB и YiB се подкрепят от правителството на Казахстан.

ЕБВР е инвестирала почти 12 милиарда щатски долара (10,2 милиарда евро) в Казахстан

до момента чрез 345 проекта, което прави страната най-големият и най-дългогодишен получател на инвестиции от ЕБВР в Централна Азия.