Министърът на финансите на САЩ нарече разговорите с Китай „конструктивни“

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт похвали разговорите с китайски представители в Париж. Той каза, че разговорът е бил конструктивен. „Те бяха конструктивни и демонстрират стабилността на отношенията“, обясни Бесент пред репортери, цитиран от AFP.

Разговорите между представители на САЩ и Китай започнаха на 15 март в Париж. Делегацията на САЩ се ръководи от министъра на финансите Скот Бесънт, а китайската делегация – от вицепремиера Хе Лифенг. Разговорите са фокусирани върху търговски и икономически въпроси от взаимен интерес.

Срещата на Скот Бесънт с китайския вицепремиер предшества срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин, насрочена за края на март или началото на април.

Китайското външно министерство заяви по-рано днес, че Пекин и Вашингтон „водят комуникация относно посещението на президента Тръмп в Китай“. Търговските въпроси, наред с други неща, биха могли да бъдат ключов фокус на разговорите на двамата лидери.

Междувременно Скот Бесънт и прессекретарят на Белия дом не изключиха възможността срещата между двамата лидери да бъде отложена поради конфликта в Близкия изток.

През ноември миналата година Доналд Тръмп прие поканата на китайския президент Си Дзинпин да посети Китай през април 2026 година. Си Дзинпин от своя страна планира да върне поканата на Вашингтон.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че Доналд Тръмп и Си Дзинпин биха могли да проведат четири срещи през 2026 година. В допълнение към две държавни посещения, той спомена възможни разговори между двамата лидери на срещата на върха на Г-20 във Флорида и форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън, Китай.