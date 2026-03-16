„ЕЛАНА Агрокредит“ издаде трети облигационен заем за 8 млн. евро

Съветът на директорите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД обяви сключването на облигационен заем чрез издаване на трета по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003263, издадени при условията на първично частно предлагане.

Издател е „ЕЛАНА Агрокредит“. Номиналният размер на сключения облигационен заем е 8 000 000 евро. Емисията е разпределена в 8000 броя обикновени, поименни, безналични (регистрирани при „Централен депозитар“ АД), лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации с номинална стойност 1000 евро всяка една от тях. Падежът на главницата тече от 16 март 2026 година. Лихвата е равна на 6-месечния EURIBOR + 3.75 % на годишна база, но не по-малко от 3.75%, ако 6-месечният EURIBOR е отрицателен.

Емисията е със срок от 91 месеца.

Лихвените плащания са на всеки шест месеца (на 15 април и на 15 .октомври) с изключение на първото купонно плащане, дължимо след изтичане на седем месеца от датата на сключване на емисията.

В случай че някоя от датите е почивен или неработен ден, лихвените плащания ще се извършват на първия следващ работен ден, уточняват от дружеството.

Плащанията по облигационния заем ще се обслужват от „Централен депозитар“ АД.

Съветът директорите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД свиква първото Общо събрание на облигационерите от третата емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003263 на 2 април в 10:30 часа (07:30 UTC) в София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12. Първа точка в дневния ред е избор на довереник на облигационерите. Инвеститорите, притежаващи дългови книжа от емисията корпоративни облигации на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД с ISIN код BG2100003263, могат да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители на събранието.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Елана холдинг“ АД.

Акциите на това дружество се търгуват на „Българска фондова борса“. В момента сделки се сключват на цена от 0.535 евро за един брой като в последните дванадесет месеца цената им расте. Над 24 млн. евро е пазарната капитализация на „ЕЛАНА Агрокредит“.