UniCredit ядоса германците с подновените си на 16 март домогвания към Commerzbank

Германското финансово министерство заяви днес, че враждебното поглъщане на Commerzbank („Комерцбанк“) от италианската UniCredit („Уникредит“) е неприемливо. Говорител на ведомството припомни, че позицията на федералното правителство по въпроса е ясна. И добави, че „Комерцбанк“ успешно следва курса си на независимост, който кабинетът подкрепя. Той подчерта също, че Берлин не е надзорен орган и че Европейската централна банка и германското бюро за борба с картелите са отговорните независими органи, които евентуално биха могли да обмислят поглъщането.

Социалдемократите, които управляват съвместно с консерваторите на канцлера Фридрих Мерц, също охвърлиха потенциалното придобиване на германския кредитор от италианския му конкурент. „Отхвърляме този опит за поглъщане, точно както направиха ръководството на „Комерцбанк“, работническият съвет и федералното правителство“, заяви по имейл Фрауке Хайлигенщат – член на Социалдемократическата партия (SPD) във финансовата комисия на долната камара на парламента.

Хайлигенщат, която е и член на ръководството на SPD, увери също, че парламентарната група на партията „застават зад „Комерцбанк“ и нейните служители“ и че кредиторът е „системно важна банка“. Тя цитира и многократни призиви на финансовия министър Ларс Клингбайл към италианската банкова група да се въздържа от опити за поглъщане и посочи, че „Комерцбанк“ е показала, че може да функционира успешно самостоятелно.

Градусът на напрежението се повиши след като „Уникредит“ представи на 16 март на акционерите на втората по големина частна банка на Германия официална оферта за придобиване на кредитора – стъпка, която беше посрещната със светкавични остри критики от представители на синдикатите във Франкфурт. Актът вкарва италианците в сблъсък с ръководството на Комерцбанк“, представителите на служителите и германското правителство – всичките против поглъщането.

Саша Юбел – ръководител на работническия съвет на германския кредитор, заяви, че дългоочакваният ход е „лош за бизнеса“. Той обвини главния изпълнителен директор на „Уникредит“ Андреа Орчел, че продължава тактическите маневри за сметка на малките и средни бизнес клиенти на „Комерцбанк“ и нейния персонал. „Това е следващото ниво на нахалство. То не е просто некоординирано, то е враждебно“, каза Юбел пред германската агенция DPA във Франкфурт, където е централата на „Комерцбанк“. Ръководителят на работническия съвет заяви, че представителите на синдикатите ще се противопоставят на поглъщането „с всички възможни средства“, без да предоставя подробности.

Съобщението на „Уникредит“ за оферта за поглъщане беше посрещнато с пестелива реакция от Борис Рейн – премиер на централната провинция Хесен, където е централата на „Комерцбанк“. Интересите на служителите и на клиентите на кредитора – основен доставчик на финансиране за малкия и среден бизнес, трябва да бъдат „отчетени“ във всички дискусии, подчерта той, добавяйки, че неговият екип ще разгледа новата ситуация без предубеждение.

Шефката на „Комерцбанк“ Бетина Орлоп последователно отхвърляше плановете за поглъщане на италианската банка ои си постави амбициозни цели за възвръщаемост и по-високи дивиденти. Тя обяви планове за съкращаване на около 3900 работни места, повечето от тях в Германия, въпреки рекордните печалби през 2024 г., в опит да осигури независимостта на банката. Представителите на синдикатите пък отдавна предупреждават за сериозни съкращения на работни места, ако италианците поемат юздите.

Мерц и неговите младши партньори от SPD неотклонно се противопоставят на плановете на „Уникредит“ за „Комерцбанк“, критикувайки начина, по който италианците са набрали първоначалния си дял. В момента италианската банкова група държи малко под 30% от акциите на германската мишена, а правителството в Берлин има 12.5 процента.

Офертата от 16 март ще позволи на „Уникредит“ да качи дела си над 30 процента. Съгласно германското законодателство, компания, която преминава този праг, е длъжна да направи оферта до всички акционери, но само веднъж. Премахването на това ограничение ще даде на италианската банка гъвкавост по отношение на участието ѝ.

Делът на групата от Милано беше близо до прага от 30%, а обратно изкупуване на акции, извършено от германския кредитор, е принудило „Уникредит“ да продаде някои фирмени книжа, за да остане под това ниво, заяви Орчел по време на конферентен разговор с анализатори. Банковият шеф определи офертата като шанс за подобряване на отношенията с различните заинтересовани страни на кредитора, като същевременно му даде възможност да придобива акции на открития пазар, което потенциално ще улесни пътя към поглъщането.

На въпрос за взаимодействията с германските политици, Орчел каза: „Проведохме някои дискусии, не толкова, колкото всички бихме искали.“ Предложението „ни предоставя прозрачна платформа за разширяване и задълбочаване на тези разговори“, допълни той. „Напълно сме отворени да намерим решения, за да привлечем всички.“