Румен Радев оглавява две ключови листи на „Прогресивна България“

Румен Радев оглавява две ключови листи за изборите на 19 април

Бившият президент Румен Радев ще бъде водач на две листи на парламентарните избори на 19 април. Той ще оглави кандидатските списъци на коалиция „Прогресивна България“ в Бургас и в 25-и избирателен район в София. Това съобщиха от пресцентъра на формацията малко преди крайния срок за регистрация на кандидатските листи.

В Кърджали коалицията издига за водач бившия министър на вътрешните работи и на правосъдието Иван Демерджиев, познат от служебните правителства на Радев. Районът традиционно е силна позиция на ДПС, където партията издига своя лидер Делян Пеевски.

В листите участват и други представители на бивши служебни кабинети. Бившият премиер Гълъб Донев ще бъде водач в Пазарджик, а бившият министър на туризма Илин Димитров – във Варна. Бившият началник на щаба на ВВС и министър на отбраната Димитър Стоянов ще се кандидатира в Хасково, а бившият министър на земеделието и храните Явор Гечев ще води листата в Кюстендил.

Сред кандидатите има и хора, свързани със сектора за сигурност. Румен Миланов, който е оглавявал НСБОП, НСО и жандармерията, ще води листата в Софийска област. Генералът от ВВС Иван Лалов, бивш командир на авиобаза Граф Игнатиево, ще се кандидатира в Пловдив-област. Майор Цветомир Цветанов, началник на военното окръжие, ще оглави листата във Видин.

Бившият член на БСП и евродепутат Петър Витанов ще бъде водач на листата в Перник. Съветникът на Радев по образование и иновации Димитър Здравков ще се кандидатира в Плевен, а политическият анализатор Слави Василев ще води листата на коалицията в Силистра.

Олимпийската шампионка по карате от игрите в Токио 2020 г. Ивет Горанова пък ще поведе листата за народни представители в 11 МИР Ловеч. Професионалният ѝ път е тясно свързан със системата на Министерството на вътрешните работи, като до момента е била част от състава на Академията на МВР.

Владимир Николов също влиза в политиката и ще бъде водач на листата за народни представители в 16 МИР Пловдив-град. Той е един от най-успешните български спортисти, посветил 38 години от живота си на волейбола. Дългогодишен капитан на националния отбор на България, с който печели множество отличия на световно и европейско ниво. Професионалният му път включва 14-годишен управленски опит като мениджър и ръководител в структурите на волейболен клуб „Левски“, където работи активно за развитието на детско-юношеския спорт и професионалното направление.

