Щаб в ДАНС ще координира работата по сигурността на изборния процес

ДАНС е готова да предприеме допълнителни мерки, за да гарантира политическите права на гражданите.

В писмо до ЦИК и други институции, от агенцията посочват, че е създаден оперативен щаб. Той ще координира оперативната и аналитичната работа по сигурността на изборния процес.

Ръководител на щаба е заместник-председателят на ДАНС Георги Георгиев.

Междувременно от ЦИК искат спешна среща със служебния министър на електронното управление. Заместник-председателят на комисията Росица Матева обяви мотивите:

„На интернет страницата на Министерството на електронното управление все още няма обявен проект на методика за удостоверяване съответствието на машините и на софтуера за гласуване. Времето напредва! Не са ни изпратени, номерата на машините, които бяха изтеглени, за да ги осигурим за удостоверяване на съответствието. Аз се чувствам обезпокоена от това забавяне в Министерство на електронното управление“, каза тя.

Номерата на машините, които ще преминат през удостоверяване, бяха изтеглени на 10 март, два дни по-късно Министерството на електронното управление определи чрез жребий и външните експерти, които ще участват в удостоверяването на устройствата за гласуване.