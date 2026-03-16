Проф. Александър Маринов преди откриването на „Медийните класове“ в УНСС: Струва си да се борим с мелниците

Днес, 16 март, в 11.00 часа, в УНСС, в зала „Аврора“, от 11.00 часа започва деветото издание на „Медийните класове“. Те се организират от катедра „Медии и обществени комуникации“ и се провеждат в памет на Иван Рачев – дългогодишен журналист в „Банкеръ“. „Неговите материали показваха защо разследващата журналистика е критично важна за прозрачността и демокрацията“ пишат организаторите. Първият медиен клас е посветен на „Политическият реализъм и ролята на медиите“. Обучител е проф. Александър Маринов – член на редакционния съвет на „Банкеръ“. Във връзка с участието му ни се искаше да научим нещо повече за това какво можем да очакваме от лекцията му.

Проф. Маринов, след броени часове ще имате среща със студенти от УНСС, като Вашата презентация е озаглавена „Политическият реализъм и ролята на медиите“. Какво е определението Ви за политически реализъм?

– Не използвам класическото определение на политическия реализъм като направление в теорията на международните отношения. Има предвид просто способността на обществото (и на тези, които то избира да го ръководят) да възприема и разбира политическите процеси и управленските решения без илюзии и емоционални пристрастия, извън идеологическите клишета и всекидневните стереотипи.

За да могат медиите да допринесат за изграждането на политическия реализъм, кое е „домашното“, което трябва да си напишат?

– Най-кратко казано, като представят достоверно контекста и историята на събитията, а не просто ги описват. Също така, да предлагат ясно разграничение между факти и редакционни позиции, да представят различни гледни точки, но не търсейки изкуствено нагласен баланс. Да разбиват стереотипите, а не да им робуват.

Кои са основните предизвикателства пред медиите в процеса на изграждане на политическия реализъм?

– Голямото предизвикателство е, че икономическият модел на повечето медии (зависимост от посещения, привличащи вниманието „остросюжетни“ публикации, поляризираща реторика за задържане на аудитория) често е в противоречие с изискванията на политическия реализъм.

Затова ролята на обществените медии и независимите аналитични издания е ключова. За съжаление у нас в настоящия момент обществените медии не са в състояние да изпълнят тази задача, затова всичко ляга на плещите на малкото независими, поддържащи висок професионален стандарт медии. За щастие „Банкеръ“ е точно такава медия.

В презентацията Ви ключова теза е, че ролята на медията е не просто да информира, а да формира мисловни навици. Вие сте дългогодишен автор на „Банкеръ“, вероятно е имало случаи, когато сте се чувствали като Дон Кихот във вечната му борба с вятърните мелници. Какво, въпреки това чувство, Ви е мотивирало да продължите?

– Причината за дългогодишното ни партньорство с „Банкеръ“ е именно в общата ни отдаденост на мисията на такава медия. Тя е трудна и неблагодарна. Както е казал Конфуций, там, където свършва търпението, започва издръжливостта. Заедно с нашата аудитория, която е образована и мислеща, сме имали много разочарования, най вече от това, че са били игнорирани обосновани анализи и съвети.

Но самият факт, че „Банкеръ“ остава една уважавана медия, чиито позиции имат тежест (дори когато не се признава открито), показва, че си струва да се борим с мелниците. И с тези, които ги въртят (нямам предвид вятъра).