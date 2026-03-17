Китай и САЩ ще разработят механизъм за насърчаване на търговията и инвестициите

вицепремиер Хе Лифен Китай министър на финансите Скот Бесънт САЩ

Делегации от Китай и Съединените щати проведоха консултации в Париж на 15 и 16 март, обсъждайки тарифи, двустранна търговия и инвестиции, съобщава информационна агенция Синхуа. Китайската страна беше представена от вицепремиера на Държавния съвет и координатор на икономическите и търговски отношения между Китай и САЩ Хе Лифен, докато американската страна беше представена от министъра на финансите Скот Бесънт и началника на търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър.

Според Хе Лифен, консултациите „са донесли повече сигурност и стабилност в междудържавните търговски и икономически отношения и в световната икономика като цяло“. Той припомни, че Върховният съд на САЩ наскоро обяви тарифите, наложени от администрацията на Доналд Тръмп, за незаконни, след което САЩ наложиха допълнително 10% мито върху вноса на всички търговски партньори и впоследствие приеха серия от негативни мерки срещу Китай. 

Вицепремиерът Ли Лифен изрази надежда, че Съединените щати ще се съобразят с Китай,

ще изпълнят съвместно споразуменията, постигнати от двамата държавни глави, ще разширят непрекъснато областите на сътрудничество и ще намалят списъка с проблеми.

Представители на САЩ, от своя страна, подчертаха необходимостта от намаляване на „триенето“, избягване на ескалация на проблемите и разрешаване на различията чрез консултации. 

Двете страни възнамеряват да разработят механизъм за сътрудничество

за насърчаване на двустранната търговия и инвестиции, да продължат консултациите, да засилят диалога и комуникацията и да работят за „подходящо разрешаване на различията“.

