Дания гласува на предсрочни парламентарни избори на фона на напрежение със САЩ за Гренландия

В Дания се провеждат предсрочни парламентарни избори, на които премиерът Мете Фредериксен се стреми към трети мандат начело на страната. Основен неин опонент е министърът на отбраната Троелс Лунд Поулсен, лидер на десноцентристката партия „Венстре“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Вотът се провежда на фона на засилено напрежение между Дания и САЩ заради намеренията на американския президент Доналд Тръмп да установи контрол върху Гренландия. Категоричната позиция на Фредериксен срещу тази идея е допринесла за повишаване на обществената ѝ подкрепа след период на спад.

Избирателните секции отвориха сутринта, като право на глас имат около 4,3 милиона души. Очаква се първите резултати от екзитполовете да станат ясни още тази вечер, а окончателните – няколко часа след затварянето на секциите.

Според последните социологически проучвания социалдемократите вероятно ще останат най-голямата партия в 179-местния парламент (Фолкетинг), но без ясно мнозинство. Това означава, че отново ще се наложи коалиционно управление.

Ключова роля в съставянето на правителство се очаква да има центристката партия „Умерени“ на бившия премиер Ларс Льоке Расмусен.

Въпреки международното напрежение предизборната кампания беше доминирана основно от вътрешни теми като цените на храните и горивата, земеделието, качеството на питейната вода и условията в животновъдството. Десните партии акцентираха и върху необходимостта от по-строга имиграционна политика.