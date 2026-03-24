НАП ще публикува на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата

Националната агенция за приходите обяви, че ще публикува всеки ден на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечни статистически данни за изменението на цените на дизела и бензин А95. Информацията за изчислението на средните цени ще се взима от фискалните бонове, издадени при продажбата на горива, които НАП получава от търговците.

Според нормативните правила, бензиностанциите са длъжни да регистрират и отчитат продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от електронни системи с фискална памет, които предават данни в реално време към НАП чрез дистанционна връзка.

НАП поема ангажимента с всекидневното публикуване на данните, след като Министерският съвет взе решение да одобри „Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата след избухване на конфликта в Близкия изток на 28.02.2026 година“.

От НАП припомнят, че право на компенсация имат всички физически лица, които са получили през 2025 г. средно на месец доход по-малък или равен на 652.41 евро, или два пъти размера на линията на бедност за този период, или средномесечен брутен доход за 2024 г., по-малък или равен на 537.88 евро, или два пъти размера на линията на бедност за 2024 година.

Крайните потребители на бензин А95 и дизел ще могат да ползват месечна компенсация от 20 евро, ако за три последователни дни цената на литър гориво бензин А95 или дизел достигне и надвиши 1.60 евро.

Компенсация ще се предоставя и за всеки следващ месец, през който средната цена на дребно е равна или над посочената стойност. Мярката ще продължи да действа до 30 юни 2026 година.