АПИ има 752 млн. евро задължения

Агенция „Пътна инфраструктура“ дължи на изпълнители общо 752 млн. евро, съобщи служебният регионален министър Николай Найденов след заседание на Министерския съвет. От тях 528 млн. евро са за допълнително възложени дейности, 168 млн. евро – по спогодби от периода 2018–2020 година, а 55 млн. евро – по съдебни решения.

В следващите три месеца АПИ ще разполага с бюджет от едва 200 млн. евро за поддръжка и ново строителство, което поставя под съмнение финансовото планиране и разходването на средствата.

Министърът посочи, че тези данни говорят за сериозни проблеми в управлението на публичния ресурс и повдигат съмнения за възможни нередности. Като пример бяха дадени пропуски в подготовката на инфраструктурата за международното състезание „Джиро д’Италия“, въпреки предварителни огледи.

По-рано служебният премиер Андрей Гюров също изрази притеснения за начина, по който се харчат средства в пътната агенция. Той поиска подробен доклад за резултатите от проверките на фона на съмнения за корупция и неефективни ремонти, като отбеляза, че значителни бюджети са били изразходвани за кратко време без видим ефект върху пътната безопасност.