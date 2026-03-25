Нов ден, нов късмет - полицията се разшета за купуването на гласове

Ден пореден от предизборната сага с купуването на гласове и кампанията на полицията да хваща “съвестните” търговци. Множество акции, иззети тефтерчета, пачки с 50-еврови банкноти, нестандартни изкушения и добре познати фигури. Така, в едно изречение, може да се опише един нормален работен процес в нарушение на изборните права на гражданите.

Още рано сутринта четири акции срещу купуването на гласове бяха в полезрението на МВР из цялата страна – в Лом, Вълчедръм, Бургас и Ихтиман, съобщи главният секретар Георги Кандев на брифинг.

Той уточни, че на адрес във Вълчедръм са били открити внушителните 24 500 евро, за които собственикът на адреса не е могъл да даде логично обяснение, т. е. “глътнал си е езика”, след като униформените влезли на проверка. В Лом в частен имот и търговски обекти, са намерени тетрадка с имена и числа, като в къщата, в скрита в гардероб чанта, са открити още 12 780 евро.

Малко по на изток към морето, в Бургас, бяха задържани 6-ма души, които държали списъци с имена и 7 000 евро в пликове. Малко по-късно се появи информация, че парите са намерени в евангелска църква в кв. „Горно Езерово“ и са били като дарения.

В Ихтиман пък в дома на криминално проявен 47-годишен мъж са били открити списъци и лични карти на български граждани. На друг адрес в града са иззети различни наркотични вещества и разни „субстанции“, като 100 грама MDMA, 35 грама амфетамин, както и 3300 празни самозалепващи се пликчета, включително и електронна везна.

Всички “под ножа” в навечерието на изборите

При спецакция в Шуменско за предотвратяване на купения и корпоративния вот са проверени собственици на седем фирми и 21 души от активния криминален контингент. Извършени са също проверки в пет заложни къщи и фирми за бързи кредити. Установени са петима, утвърдени като лидери на групи. От шуменската полиция съобщиха, че един глас се продава между 40 и 50 евро.

В интервю за “Свободна Европа” главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че контингентът, който се занимава с купуване на гласове, използва една хитрост – включва се в листите на политическите партии на неизбираеми места, за да може да се ползва с кандидат-депутатски имунитет. Според главния секретар участниците в схемите действат йерархично и координирано – стотниците получават пари от други лица и отговарят за раздаването и за спускането на инструкции по-долно ниво. Те поставят задачи на съответния “десетник” колко гласа трябва да отчете след изборите.

Кандев призна, че служители на МВР са проверили дори сигнал за “глас срещу 10 кокошки”, което значително надхвърля сумата от 50 евро.

Няма нищо странно в проверката – все пак става въпрос за дългосрочна инвестиция – въпросните кокошки и яйца ще снасят… „Тамън за някой следващ протест“ биха казали претърпелите разочарование, а и предупреждаващите за подобно, които го очакват, че ще връхлети като цунами след изборите.

“Действията на МВР по предотвратяване и разкриване на престъпления против политическите права на гражданите продължават с интензитет, който ще е постоянен до изборите. Всички партии, регистрирани за участие в изборите, са обект на вниманието на органите на реда”, увери днес Кандев, без да дава подробности в полза на кои партии се купуват гласове.

Добре познати фигури

Сред редиците на купувачите обаче има “известни” лица. Става въпрос за бившия общински съветник в Пловдив Айри Мурад. Той беше арестуван заради търговия с вот.

Но преди това малко предистория…

Мурад е бивш общински съветник на Реформаторския блок, излъчен от партията на Касим Дал и Корман Исмаилов – „Народна партия Свобода и достойнство“. През 2019 г. ВМРО посочи Мурад като подбудител на бунта срещу полицейските действия срещу разпространението на наркотици в циганските гета в Пловдив и Асеновград. Тогава ромите там предизвикаха безредици и поискаха оставката на тогавашния вицепремиер Красимир Каракачанов. Мурад стана скандално известен като първия общински съветник в Пловдив без завършено средно образование. По-късно се явил на матура и от втория опит преминал към по-високата образователна степен.

За прокола в мандата 2015 – 2019 година той е бил член и на общинската комисия по образование, наука, вероизповедание и етнически въпроси в Пловдив.

Пред медиите той отрече да е замесен в предизборна схема за купуване на гласове и обясни, че откритите в дома му списъци били за наеми от гаражи. Лицата в неговите списъци са били с нисък социален статус – разбирай, хората са нямали пари да си купят гаражи и заради това си наемали.

Докато не решим проблема с купените гласове, обществото ще продължава да се самозаблуждава, че депутатите в парламента, влезли с купени гласове, ни дължат нещо. Не! Те нищо не ни дължат. Дължат всичко на схемата, която ги е вкарала. И после тази схема трябва да се изплати – чрез обществени поръчки, назначения и зависимости. А с това ходенето по мъките и блъскането на главите в стената от страна на социолози, политолози и граждани с висок културен ценз ще продължи. Во веки веков…