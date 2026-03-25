Българите в чужбина подадоха над 61 000 заявления за гласуване

Близо 61 000 заявления за гласуване в чужбина са подадени през електронната система. Срокът изтече в полунощ, като от Турция са подадени над 15 500 заявления, от Великобритания – 10 400, САЩ – 4 000, Германия – 8 000, съобщи общественото радио.

Външното министерство ще обобщи данните и трябва да предложи на Централната избирателна комисия къде и по колко секции да се образуват.

В страните извън Евопейския съюз, секциите извън дипломатическите и консулски служби могат да са до 20 на брой, както беше регламентирано с последните поправки в Изборния кодекс.