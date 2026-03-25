Тръмп призова унгарците да гласуват за Орбан

Американският президент Доналд Тръмп публично изрази подкрепа за унгарския премиер Виктор Орбан, като призова гражданите на Унгария да гласуват за него на предстоящите парламентарни избори, предаде „Франс прес“.

В публикация в своята социална мрежа – Truth Social, Тръмп определи Орбан като „истински приятел, боец и победител“ и заяви, че го подкрепя безусловно за нов мандат.

Орбан, който управлява страната от 2010 година, се стреми към пети премиерски мандат, но според независими социологически проучвания преди изборите на 12 април, той се намира в по-неблагоприятна позиция.

Американският президент похвали унгарския лидер за политиките му срещу нелегалната имиграция и за усилията за възстановяване на обществения ред, като отбеляза, че отношенията между САЩ и Унгария достигат ново ниво на сътрудничество.