През Истанбул като световен транспортен хъб можем да привличаме туристи

Министърът на туризма Ирена Георгиева проведе работна среща с посланика на Турция у нас Мехмет Саит Уянък, на която беше отчетен ръстът на туристическия обмен между двете страни и бяха набелязани нови възможности за сътрудничество.

Акцент в разговора беше поставен върху развитието на съвместни инициативи за популяризиране на двете съседски дестинации на международните пазари. Обсъдена беше и ролята на Истанбул като глобален транспортен хъб за привличане на повече туристи към България.

По време на срещата беше потвърден интересът на турския бизнес към инвестиции в българския туристически сектор, както и готовността за провеждане на ново заседание на Съвместния българо-турски комитет по туризъм, на който България да бъде домакин.

В тази връзка министър Георгиева отбеляза, че Министерството на туризма ще представи специализирано издание, разработено в партньорство с UN Tourism на тема възможностите за инвестиции в България.

Министърът на туризма Ирена Георгиева отбеляза и предстоящото домакинство на България на първите три етапа от международното колоездачно състезание Giro d’Italia през май, което се очаква да допринесе за допълнителното популяризиране на страната като туристическа дестинация, включително и на турския пазар.

Министър Ирена Георгиева и посланик Мехмет Саит Уянък потвърдиха своята готовност за задълбочаване на партньорството и реализиране на съвместни инициативи в областта на туризма.