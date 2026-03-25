Китай настоява Япония да накаже военнослужещ след инцидент в посолството в Токио

Китай призова Япония да проведе пълно разследване и да наложи строго наказание на служителя от Силите за самоотбрана, задържан по подозрение за незаконно проникване в китайското посолство в Токио вчера.

По информация от полицията става въпрос за 23-годишния Кодай Мурата, който е прескочил оградата на дипломатическата мисия, носейки нож с дължина около 18 см, съобщи Ройтерс.

Японските власти изразиха „съжаление“ и увериха, че ще бъдат предприети мерки за предотвратяване на подобни инциденти.

От своя страна китайското външно министерство определи случая като сериозна заплаха за сигурността на дипломатическия персонал и като удар по достойнството на страната. Пекин свърза инцидента с влиянието на крайнодесни идеологии и неомилитаризъм в Япония.

