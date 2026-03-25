Кабинетът одобрява допълнителни пари за две министерства и агенцията за подслушванията

На днешното си заседание служебният кабинет ще приеме 16 решения. Първите две са за одобряване на финансиране – на специализирания орган за прилагане на СРС-та – държавната агенция „Технически операции“ и на Министерството на правосъдието. Шестото и седмото решение – са идентични – за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 година.

Служебното правителство ще приеме и искане до Конституционния съд за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание от 13 март.

Какво е решението на 51-ия парламент, който кабинетът „Гюров“ иска да се обяви за противоконституционен

Припомняме, че с това решение парламентът възложи на кабинета да предприеме спешни мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, като приеме програма за подкрепа.

По-конкретно се очаква кабинетът да подпомогне най-уязвимите социални групи от населението с доходи под прага на бедност, включително като разшири програмите за енергийно подпомагане, а по-специално като предостави компенсации за увеличените разходи за ток за земеделските производители, лечебните заведения, училищата, детските градини и детските ясли.

Предвижда се и подпомагане на градския транспорт и на транспортния сектор на база отчетените количества използвани горива през съответния месец на предходната година.

Парламентът също така възложи на правителството да създаде Фонд „Енергийно подпомагане на предприятията и домакинствата“ към Министерството на финансите. Очаква се парите в него да се набират от допълнителните приходи в държавния бюджет от ДДС, реализиран от повишените цените на суровия петрол сорт „Брент“ и втечнения природен газ, както и от средства на Българска банка за развитие.

Кабинетът на Андрей Гюров подготви свой пакет от мерки – една от тях е мярката за 20 евро директни помощи с подоходен критерий, друга – отлагане на по високите ТОЛ такси.

Предстои да се предприемат и секторни мерки, чиято цел е да спрат повишаването на цените по веригата, преди стоките да стигнат до крайните потребители.

На днешното заседание министърът на енергетиката Трайчо Трайков ще поиска да се предостави и дерогация във връзка с въведените ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Междувременно стана ясно, че служебният министър на културата Найден Тодоров е обещал на областния управител на Велико Търново Валентин Михайлов пари за укрепване на свлачището на хълма Трапезица във Велико Търново.

Свлачището засегна квартал „Асенов“ и блокира движението по част от пътя над улица „Цар Иван Асен“ по маршрута Велико Търново – Арбанаси – Горна Оряховица. Това решение за допълнително финансиране не е включено в днешния дневен ред на кабинета.