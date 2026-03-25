Международен форум за кирилицата събира у нас изследователи от 9 държави

Президентът Илияна Йотова организира трети Международен форум за кирилицата „Духовното наследство в дигиталния век“, на който ще приветства гостите от 9.00 часа, в зала 6 на Националния дворец на културата.

В официалното откриване са включени изложбите „България – Родина на кирилицата“, „Епиграфско наследство“, „Българските АзБукиВеди“, както и приветствия от Българската православна църква, от Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Българската академия на науките и от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, съобщава БТА.

По теми, свързани с кирилицата, ще бъдат изнесени пленарни доклади от проф. д-р Роланд Марти, проф. д-р Красимир Станчев, Сандра Мишкеди, проф. Иван Маразов и акад. Иван Гранитски.

Двама дванадесетокласници от Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“ – Христо Димитров и Кирил Генков – ще говорят за кирилицата и за изкуствения интелект.

По време на тазгодишния трети международен форум за кирилицата географският обхват на дебатите ще бъде разширен с проучвания за кирилицата в Китай и за съвременната кирилска писменост сред тюркоезичните народи.

В двудневната програма своите изследвания ще представят учени от Българската академия на науките и от български университети, заедно с авторитетни лектори от Германия, Италия, Полша, Румъния, Унгария, Казахстан, Китай, Монголия, Таджикистан. Темите на докладите засягат „войните“ на азбуки в славянския свят, езика на медиите, цифровизацията на старопечатните издания през XXI век.

Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев също ще участва с презентацията „Кирилицата в медиите“.

Първият ден от форума ще завърши с концерт на квартет „Светоглас“ в криптата на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ и с кратко приветствие на президента Илияна Йотова преди концерта.

На следващия ден, 26 март, участниците ще продължат със своята научна програма в Рилския манастир. Акцент в тазгодишната конференция е паметна годишнина, свързана със Свети Иван Рилски – 1080 години от успението му. В 10:20 часа на 26 март започва събитието, на което ще присъстват президентът Илияна Йотова и българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Форумът „Духовното наследство в дигиталния век“ се провежда под егидата на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, със съдействието на Министерството на образованието и науката, и с подкрепата на Българската православна църква.

