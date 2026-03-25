Националният етнографски музей с ценна откупка – печат с образа на Свети Трифон

Националният етнографски музей обогати колекциите си с откупка на рядък и изключително ценен експонат – просфорен печат от края на ХIХ или началото на ХХ век. На него е изобразен Свети Трифон (ΟΑΓΙΟς ΤΡΥΦΩΝ). В дясната си ръка светецът държи косер – малък, извит навътре нож, който прилича на малък сърп. Той се използва основно в лозарството за рязане на лози, чепки грозде или други земеделски дейности. В лявата си ръка светецът държи гега. До него е поставена кошница с плодове и житни класове.

Лицето,косата и дрехата на светеца са детайлно пресъздадени и украсени с фина и богата орнаментация. Откъм гърба на просфората е оформена квадратна дръжка, която също е печат. Върху нея са резбовани означенията IС/ХС/NI/КА (Иисус Христос Победи).

Изследователят от Етнографския музей д-р Ангел Ангелов обяснява, че просфората е рядък образец на късновъзрожденската художествената дърворезба. Той предполага, че тъй като печатът е запазен в отлично състояние, то това е признак, че почти не е бил използван. Детайлната иконография, дълбокия релеф на изображенията и придружаващите ги гръцки надписи предполагат, че печатът е с произход от манастирите на Света гора.

Ангелов припомня, че Св. Трифон Апамейски е роден през III век в село Комсада, близо до град Апамия, в малоазийската област Фригия, която по това време е част от Римската империя. Загива мъченически за християнската вяра по време на управлението на император Деций Траян (202-251 година).

Свети Трифон е почитан като мъченик и светец лечител. На Балканите паметта му се чества на 14 февруари. Той е сред най-интересните празници в църковно-народния календар. Познат е като „Трифонден“, „Зарезан“, „Трифон рижач“, „Трифон винопиец“, „Трифон пияница“, „Трифон чипият“.