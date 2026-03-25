Продажбите на Tesla в Европа се увеличиха за първи път от декември 2024 г.

През февруари в Европа, включително ЕС, Обединеното кралство, Исландия, Норвегия и Швейцария, са продадени над 17 700 електрически превозни средства Tesla. Според месечния доклад на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA), това представлява увеличение от 11,8% на годишна база и първи ръст на продажбите на Tesla в този регион от декември 2024 година.

Делът на Tesla на европейския пазар се увеличи до 1,8% на годишна база през февруари. Междувременно китайският производител BYD, чийто дял също достигна 1,8%, отбеляза ръст на продажбите от 162,3% от февруари 2025 г. до февруари 2026-а.

Като цяло продажбите на изцяло електрически превозни средства в Европа са се увеличили с 20,6%,

на plug-in хибриди – с 32,1%, а на хибриди – с 10,1 на сто. Това означава, че делът на електрическите превозни средства от различни видове достигна 67% от общите продажби на нови автомобили в сравнение с 58,5% преди година.

Дяловете на бензиновите и дизеловите автомобили постоянно намаляват, като сега са съответно 22,9% и 7,5 на сто.

Според ACEA, продажбите на нови автомобили в Европа са се увеличили с 1,7% през февруари, като в региона са продадени близо 980 000 превозни средства.

Сред големите автомобилни производители, Stellantis отбеляза най-голямо увеличение на продажбите –

с 9,5%, с което делът му на европейския пазар достигна 17,4 на сто. Volkswagen Group, най-големият автомобилен производител в Европа, отбеляза повишение на продажбите си с 2,2%, достигайки дял от 26,2 на сто. Renault Group, третият по големина автомобилен производител в Европа, отбеляза спад на продажбите си с 14,3%, намалявайки дела си до 9,4 на сто.