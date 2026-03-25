Revolut с рекорден ръст на печалбата от 2.2 млрд. долара, задвижван от абонаменти

Британската финтех компания Revolut отчита рекордни печалби за миналата година, като голяма част от тях идват от платените абонаменти на потребителите. Според годишния отчет, компанията е спечелила 2.3 милиарда долара при общи приходи от 6 милиарда долара – ръст от 40 процента. Това се случва малко след като Revolut получи дългоочаквания си банков лиценз във Великобритания и след като разшири дейността си на нови пазари.

Главният изпълнителен директор Ник Сторонски определя 2025 г. като много важна за компанията, тъй като тя вече има стабилен и печеливш бизнес, който ѝ позволява да продължи да расте.

Най-голям принос за приходите имат абонаментните услуги (ръст от 67% до 936 млн. долара) и картовите плащания (ръст от 45% до 1.3 млрд. долара).

Revolut отбелязва силен растеж и в САЩ – броят на клиентите се е увеличил с 230%, транзакциите са нараснали с 200%, а депозитите са се удвоили. Компанията вече е подала заявление за банков лиценз и там, което показва, че иска да се превърне в пълноценна банка, а не да разчита на партньори.

Ако получи лиценз в САЩ, Revolut ще може да работи в цялата страна, да предлага кредити и кредитни карти и да използва директно основните платежни системи. Като цяло компанията цели да контролира изцяло услугите си вместо да зависи от други посредници.

В същото време все повече хора използват дигитални банки като основни – около 13.8% от потребителите вече разчитат на тях, което ги доближава до традиционните банки.

