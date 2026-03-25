Сауна срещу парна баня: Кое е по-добро за вас?

Сауните преживяват истински възход – от елитни атлети до биохакинг ентусиасти, всички се трупат в кедровите кабини, за да извлекат добре документирани ползи: от подобрен VO2​ max до по-нисък риск от деменция. Но какво да кажем за парната баня? И двете са сравнително горещи помещения с подобен размер, а в повечето фитнес зали са само на метри разстояние. И все пак, фитнес инфлуенсъри изплуват от влажната мъгла на парната баня в социалните си мрежи.

„В общи линии и двете концепции се фокусират върху сходен физиологичен механизъм“, казва физиологът Марк Ковач. „Независимо дали е сауна или парна баня, целта е една и съща: мобилизиране на кръвта, за да се наситят мускулите отново с кислород.“

И така, защо сауните обират цялата слава? Дали замъглените лещи на камерите са единствената пречка пред парната баня, или има реална причина? Ето какво казват експертите.

Каква е разликата между сауна и парна баня?

И двете произвеждат топлина, но по различен начин:

Традиционни сауни (финландски): Използват огън на дърва или електричество, за да загреят камъни, които от своя страна нагряват въздуха. Температурата достига 65–105°C . Топлината е много суха.

Използват огън на дърва или електричество, за да загреят камъни, които от своя страна нагряват въздуха. Температурата достига . Топлината е много суха. Инфрачервени сауни: Използват панели, които излъчват светлина, за да загреят тялото ви директно, а не въздуха наоколо. Те работят при по-ниски температури ( 38–74°C ).

Използват панели, които излъчват светлина, за да загреят тялото ви директно, а не въздуха наоколо. Те работят при по-ниски температури ( ). Парни бани: Използват генератор, който вари вода, за да произведе гореща пара. Влажността е 100%. Температурите са по-ниски (38–49°C), но поради влагата се усещат също толкова горещи, колкото сауната.

Науката знае много за сауните (и малко за парата)

Изследванията върху сауната са мащабни и стабилни. Вероятно сте чували за ползите за сърцето, възстановяването на мускулите, имунната система и дори здравето на мозъка. Проучване от 2024 г. установи, че дори веднъж седмично в сауната подобрява кардиореспираторната форма на мъжете.

„Доказателствата за сауната са наистина, наистина добри“, казва Кристофър Т. Минсън, професор по човешка физиология. „Има проучвания, обхващащи близо 30 години, които доказват ползите за дълголетието.“

Голямата изненада: Основната причина да не чувате толкова за парната баня е, че учените просто не са я изследвали достатъчно. „По отношение на контролирани клинични изпитвания, има много малко данни за парните бани“, добавя д-р Минсън.

Въпреки това, нови изследвания показват потенциал: проучване от началото на този месец установи, че парните бани повишават нивата на кислород в кръвта на спортистите по-ефективно от сауните и горещите вани.

Парата помага за разтягането след тренировка

Въпреки липсата на дългогодишни изследвания, експертите правят логични изводи:

Бързо загряване: Водната пара пренася топлината към кожата много по-добре. Ако имате само 5 минути за разтягане след тренировка, парната баня ще загрее мускулите ви по-бързо от сухата сауна. Ефективност при недостиг на време: Влажната среда натоварва тялото (в добрия смисъл) по-интензивно за по-кратко време.

Парната баня е идеална за кожата

Ако целта ви е по-добър външен вид, д-р Ковач препоръчва парата.

Хидратация: Влажният въздух овлажнява външния слой на кожата.

Влажният въздух овлажнява външния слой на кожата. Почистване: Помага за „изпотяване“ на замърсяванията от порите.

Помага за „изпотяване“ на замърсяванията от порите. Митът за „детокс“: Експертите предупреждават – не вярвайте, че изпотяването магически изхвърля токсини от тялото. Това е работа на черния дроб и бъбреците. Сауната и парата просто почистват кожата ви механично чрез потта.

И така, кое е по-добро?

Краткият отговор е: Все още не знаем със сигурност.

„Като учен, бих заложил на това, което е доказано от науката – а тя е категорично на страната на сауната“, казва д-р Минсън. „Но това не означава, че парната баня е по-лоша; просто нямаме толкова много данни за нея.“

И двете са полезни. И двете повишават телесната температура, засилват потенето и подобряват кръвообращението. В крайна сметка всичко опира до лични предпочитания.

Четете още: Тази бърза седемминутна тренировка за цяло тяло ще ви зареди с енергия