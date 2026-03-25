Сергей Игнатов предлага 20 април да стане официален празник

Служебният министър на образованието Сергей Игнатов съобщи, че е предложил да започне процедура за обявяване на датата на началото на Априлското въстание – 20 април, за официален празник. Идеята е да се подчертае националният героизъм, редом със Съединението и Независимостта.

Инициативата ще изисква решение на Народното събрание, но вече е поставена на дневен ред. Министърът аргументира предложението с историческото значение на въстанието като символ на решимостта на българите да поемат съдбата си в свои ръце. Според него подобен празник би обогатил страната, а не би натоварил икономиката.

Игнатов уточни, че 20 април ще бъде присъствен, но неучебен ден, като училищата ще отбележат 150-годишнината от въстанието с инициативи, посветени на българския героизъм. Повод за акцента върху културната идентичност е и провежданият Международен форум на кирилицата, иницииран от президента Илияна Йотова.

Министърът коментира и сигнали за политическа агитация в училища, като подчерта, че подобни действия са строго забранени. Конкретен случай от Ловешко вече е предаден на МВР, а при установяване на други нарушения ще се предприемат същите действия. Провеждат срещи с директори на училища с цел превенция.