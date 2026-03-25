Швеция отпуска нова хуманитарна помощ за Украйна

Правителството на Швеция обяви нов пакет за подкрепа на Украйна през 2026 г. на стойност около 240 милиона шведски крони (приблизително 25,7 млн. долара), предаде БТА.

Основната част от средствата – 150 милиона крони, ще бъде насочена към Червения кръст в Украйна за подпомагане на спешни хуманитарни дейности. Сред приоритетите са подкрепа за деца в засегнатите от бойни действия райони, включително осигуряване на храна в училищата, развитие на семейни грижи и услуги за психично здраве.

Шведският министър на международното развитие и външната търговия Бенджамин Дуза подчерта, че животът в условията на война с принудително разселване, загуба на близки и прекъсване на образованието оказва тежко влияние върху децата и тяхното бъдеще. По думите му инвестициите в тяхната подкрепа са ключови за възстановяването на страната.

Властите в Стокхолм отбелязват, че хуманитарната ситуация в Украйна остава критична както в районите близо до фронта, така и в големите градове. По данни на ООН над 10,8 милиона души се нуждаят от помощ, а около 3,7 милиона са вътрешно разселени. Много от засегнатите са без надежден достъп до електричество, отопление и вода.

Допълнително финансиране от над 71 милиона шведски крони ще бъде отделено за програми в подкрепа на жени и момичета в страната.

