„Корадо-България“ отчете по-високи продажби и приходи за 2025 г.

„Корадо-България“, водещ европейски производител на стоманени панелни, тръбни и дизайнерски радиатори и част от чешката „КОРАДО Груп“, отчита приходи в размер на 38,6 млн. лв. в сравнение с 35,6 млн. лв. за 2024 година. Това показват, одитираните финансови резултати за миналата година.

Общият обем на продажбите расте до 390 228 броя спрямо 332 887 броя през 2024 година. Приходите на „Корадо-България“ се увеличават с 8% и са в размер на 38.57 млн. лева.

Печалбата на компанията възлиза на 767 хил. лв. при 2,13 млн. лв. за 2024 година.

Резултатите потвърждават предварително обявените данни по-рано тази година, без съществени отклонения, отбелязват от фирмата.

Заедно с това ръководството на „Корадо-България“ запазва реалистичен оптимизъм за представянето на компанията през 2026 г. и очаква подобрение на резултатите спрямо миналата година.

Рискове

В същото време компанията продължава да работи в предизвикателна среда, включително въвеждането на въглеродни мита върху вноса на стомана от страни извън Европейския съюз, намаляване на квотите за внос и възможно увеличение на митническите тарифи. Допълнителна несигурност съществува и по отношение на разходите за енергия и транспорт, повлияни от геополитическото напрежение в региона на Арабския полуостров.

Въпреки тези фактори, „Корадо-България“ продължава да се фокусира върху укрепване на пазарните си позиции, повишаване на оперативната ефективност и дългосрочна конкурентоспособност, посочват мениджърите в своя отчет.

Редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 17 юни.

В момента акциите на дружеството, които се търгуват на „Българска фондова борса“, леко се свиват и сделки се сключват при цена от 1.89 евроедин брой. Пазарната му капитализация е над 24 млн. евро.