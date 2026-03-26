Повече месо – по-нисък риск от деменция при възрастни

Протеинът е ключов за здраве и дълголетие

Шведско проучване установи, че възрастните, които консумират повече месо, могат да намалят риска от деменция, ако носят генните варианти APOE 3/4 или 4/4 – известни с по-висок риск за болест на Алцхаймер.

Изследването, публикувано в JAMA Network Open е проследило над 2 100 души на възраст 60+ години в продължение на 15 години. Участниците, които са яли най-много месо (около 870 г седмично), са имали значително по-бавен когнитивен спад и по-нисък риск от деменция, докато при тези, които са яли по-малко месо, рискът е бил два пъти по-висок.

Също така, по-ниският дял на преработеното месо е свързан с по-нисък риск от деменция независимо от генотипа, а консумацията на непреработено месо намалява и шансовете за ранна смърт при носители на APOE4.

Авторите отбелязват, че са нужни клинични изследвания, за да се потвърдят причинно-следствените връзки. Въпреки това, за носителите на APOE4, откритието носи надежда: рискът от деменция може да се влияе чрез промени в диетата и начина на живот.

Диетолозите подчертават, че поддържането на мускулна маса в старостта чрез достатъчен прием на протеин е ключово за забавяне на когнитивния спад и стареенето като цяло.

