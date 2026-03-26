Депозитите на неправителствения сектор нарастват до 84.25 млрд. евро в края на февруари

бизнес климат пари

В края на февруари депозитите на неправителствения сектор* са 84.25 млрд. евро (68.3% от БВП**) при 83.72 млрд. евро (67.9% от БВП) в края на януари тази година. Към края на втория месец те нарастват с 16.1% (при 17% годишно повишение през януари тази година). Това отбелязват от Българската народна банка.

Влоговете на нефинансовите предприятия са в размер на 26.03 млрд. евро в края на февруари. В сравнение със същия месец на миналата година те се увеличават с 8.3% (при 9.2% годишно повишение през януари тази година).

Депозитите на домакинствата и НТООД са в най-голям размер – 55.78 млрд. евро

в края на февруари. Те се увеличават с 20.3% на годишна база (при 21% годишен ръст през януари тази година).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 13.4% на годишна база през февруари (при 17.6% годишно увеличение през януари тази година) и в края на месеца достигат 2.44 млрд. евро.

* Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

**При БВП за 2026 г. в размер на 123.37 млрд. евро (прогнозни данни на БНБ)

