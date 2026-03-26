Турски танкер с руски петрол ударен от морски дрон в Черно море

Петролният танкер „Алтура“, плаващ от руското пристанище Новоросийск към Истанбул, е бил ударен на 26 март сутринта от морски дрон на около 18 морски мили от Босфора, съобщи турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу. Няма пострадали при атаката, която според него е била насочена към машинното отделение на кораба.

Инцидентът – един от няколкото през последните месеци, свързани със санкционирани от Запада плавателни съдове, пътуващи към или от руски пристанища, е станал в ранните часове, уточни Уралоглу пред телевизия Kanal 24.

Атаката е станала непосредствено извън турските териториални води като всички 27 членове на екипажа са в безопасност .

Данните от системи за проследяване на кораби и Refinitiv AIS показват, че „Алтура“ е напуснал руското пристанище Новоросийск с около 1 милион барела суров петрол и е бил почти напълно натоварен. Той е под санкции от Европейския съюз и Великобритания. Според Refinitiv негов собственик е базираната в Китай компания Sea Grace Shipping Ltd, а оператор е турската Pergamon Denizcilik.

