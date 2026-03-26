Проучване показва, че зехтинът екстра върджин носи ползи не само за сърцето

Какво се случва с тялото ви, когато ядете зехтин всеки ден

Хората, които консумират повече екстра върджин зехтин, обикновено имат по-голямо разнообразие на чревните бактерии – признак за по-здрава микробиота – и също така показват по-добри резултати на някои когнитивни тестове. Това подкрепя концепцията за „ос мозък–черва“ – комуникационната мрежа между храносмилателната система и мозъка.

„Новото тук е, че проучването започва да обяснява как EVOO подпомага мозъчното здраве чрез червата,“ казва Маги Муун, регистриран диетолог и специалист по хранене за мозъчно здраве. „Това дава по-силни аргументи за EVOO като защитник на мозъка.“

Част от обяснението е в съдържанието на зехтина. За разлика от рафинираните масла, екстра върджин зехтинът е богат на фенолни съединения – растителни химикали с антиоксидантно действие, които намаляват възпалението. Сред ключовите съединения са хидрокситирозол, тирозол и олеокантал, които могат да защитават мозъчните клетки от възпаление и оксидативен стрес с течение на времето.

Проучването допълва растящите доказателства, че чревната микробиота може да играе роля за мозъчното здраве. По-здравословните чревни бактерии могат да произвеждат съединения, които влияят на възпалението, метаболизма и дори сигналите в мозъка.

„Това е малко изненадващо, защото обикновено влиянието на храните върху микробиома се свързва с въглехидрати (фибри), а не с мазнини,“ добавя Моника Рейнагъл, лицензирана диетоложка.

  • Проучването е наблюдателно и не може да докаже причинно-следствена връзка.
  • Свързани наблюдения показват, че хората, които консумират повече зехтин, имат по-добри когнитивни резултати, но не може да се каже, че самият зехтин е причината.
  • Резултатите може да не важат за всички, тъй като са базирани на една популация.
  • Това е едно от първите човешки проучвания за връзката между зехтин, чревни бактерии и когнитивни промени.

Колко зехтин да консумирате:
Ползите в проучването са свързани с прием на около 10 грама допълнителен екстра върджин зехтин (малко над две чаени лъжички) до 53 грама на ден – около 4 супени лъжици. Практически това може да означава:

  • Запържване на зеленчуци в зехтин
  • Добавяне към салатни дресинги
  • Поливане на печени зеленчуци, зърнени храни или паста

Четете още: Повече месо – по-нисък риск от деменция при възрастни

