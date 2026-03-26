Орбан спря транзита на природен газ към Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан е разпоредил спиране на транзита на природен газ през Унгария към Украйна от месец юли. Мярката е част от натиска върху Киев да възстанови доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“, които бяха прекъснати след руски удар, предаде ДПА.

Орбан заяви, че докато Украйна не поднови петролните доставки, Унгария няма да осигурява газов транзит към нея.

Решението поражда сериозни правни въпроси, тъй като газовата търговия се извършва от частни компании. В Унгария ключова роля има операторът FGSZ, част от групата MOL, който разпределя транзитния капацитет чрез търгове. Предлагането на капацитет към украинските входни точки се забранява след юли с указ.

Експерти предупреждават, че намеса в вече сключени договори може да доведе до значителни финансови претенции срещу държавата.

Данни показват, че през миналата година около 44% от вноса на природен газ в Украйна е преминал именно през Унгария, което подчертава значимостта на този маршрут. Полша и Словакия също са ключови транзитни държави.

Решението идва в чувствителен политически момент – преди парламентарните избори на 12 април, като Орбан е критикуван, че използва енергийната политика за вътрешнополитически цели.