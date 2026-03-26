Учителката в Угърчин, извършвала агитация, ще бъде уволнена, обяви министър Игнатов

Централната избирателна комисия отхвърли сигнала, препратен от Районната избирателна комисия в Ловеч за незаконна агитация в основното училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Угърчин. В сигнала се твърди, че учителката по история – Павлина Вълова, която впоследствие е избрана за секретар на РИК, е предоставила бланки на ученици, навършили 18 години, с указание, че трябва да се подпишат в подкрепа на регистрацията на една коалиция за участие във вота.

Подателят на сигнала смята, че училището не може да се използва за агиация сред учениците. От ЦИК установяват, че съставът на избирателната комисия в Ловеч е назначен на 27 февруари, а извършеното евентуално нарушение от страна на Павлина Вълова е от 24 февруари. Това означава, че според Избирателния кодекс не може да се установи нарушение, още повече че случаят се отнася за период извън предизборната кампания, която е започнала на 20 март, отбелязват от ЦИК.

Припомняме, че вчера министърът на образованието Сергей Игнатов коментира случая по време на брифинг в Министерския съвет. Той призна, че е запознат със сигнала и че за него са информирани и полицията, и прокуратурата. Днес, пред репортер на БНР, министър Игнатов припомни,че според чл. 11 от Закона за предучилищното и училищното образование политическата пропаганда е абсолютно забранена на територията на училищата и това е в сила не само за изборите. Ето защо той добави, че учителката ще бъде уволнена.

Министър Игнатов подчерта, че е издал разпореждане специално за изборите училищните ръководства, администрацията и учителите да бъдат особено внимателни да не допускат подобни случаи да се повтарят и да се извършва политическа агитация.