„Connecting 4 Growth“ събра бизнеса от България, Турция и Румъния в Бургас

За четвърта поредна година Бургас бе домакин на международен бизнес форум, който утвърждава града като ключов център за развитие на търговско-икономическите отношения в региона, съобщават от общината в крайморския град. Събитието има за цел да насърчи партньорствата между бизнеса в България, Турция и Румъния и да задълбочи съществуващите стратегически връзки между трите държави.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия съвместно с Българо-турската търговско-индустриална камара (BULTISAD) и Българо-румънската търговска камара организираха четвъртия регионален мачмейкинг форум „Connecting 4 Growth“: България-Турция-Румъния. Ежегодният характер на форума позволява задълбочаване на партньорствата и подкрепя обмена на добри практики между бизнесите на съседните държави. Основен акцент на събитието остава осъществяването на

директни бизнес контакти и създаването на условия за изграждане на дългосрочни партньорства.

Турция е най-големият търговски партньор на България сред страните извън Европейския съюз. През миналата година страната ни е изнесла в южната ни съседка стоки за 5.89 млрд. лева, което е ръст от 0.8 процента. Вносът е двойно по-голям – за 11.6 млрд. лева, и е нараснал с 29.5 процента. Турция е един от най-големите инвеститори в България и много фирми имат бизнес у нас.

Румъния е вторият по големина търговски партньор на страната ни в Европейския съюз след Германия. Експортът ни през миналата година за северната ни съседка е бил за 8.88 млрд. лева и е нараснал с 4 на сто. Румънският внос е нас е бил за 8.19 млрд. лева като се е повишил с 1.8 процента. Много фирми от тази страна са направили инвестиции у нас и развиват бизнес проекти самостоятелно или съвместно с български фирми.

Дискусиите ще се фокусираха върху предизвикателствата и възможностите за укрепване на регионалната екосистема с цел постигане на по-висока конкурентоспособност на глобално ниво.

Форумът бе открит от кмета на Бургас Димитър Николов,

който приветства участниците и подчерта значението на регионалното сътрудничество в условията на съвременните икономически, енергийни и инфраструктурни предизвикателства.

Сред официалните гости бяха: Мехмет Саит Уяник – посланик на Турция в България, Фикрет Индже – председател на Турско-българския бизнес съвет към DEIK и основател на БУЛТИШАД, Бурхан Немутлу – председател на Управителния съвет на Българо-турската търговско-индустриална камара, Виктор Гугушев – председател на Българо-румънската търговска камара, и д-р Бойко Таков – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Кметът Николов акцентира върху значението на членството на България в Шенген като стратегическа възможност за улесняване на движението на стоки и капитали. Той подчерта

необходимостта от реализиране на ключови инфраструктурни проекти,

сред които разширяването на пътя до Малко Търново и подобряване на условията за обработка на товарния трафик на граничните пунктове.

По време на форума бе отчетено силното присъствие на турски компании в Бургас, особено в секторите транспорт, логистика, търговия и туризъм, като през последните години се наблюдава засилен интерес и към инвестиции в производството.

Община Бургас продължава да развива индустриалните си зони с осигурена инфраструктура,

като в тях вече оперират над 40 компании, включително международни инвеститори, които създават нови работни места и допринасят за икономическия растеж на региона.

Форумът за пореден път затвърди ролята на Бургас като мост между Европа и Азия и като привлекателна дестинация за инвестиции, иновации и развитие на устойчив бизнес.

Участниците обсъдиха критично важни теми за съвременния бизнес, сред които инструменти за растеж, устойчивост на веригите за създаване на стойност (value chain) и трансформиращото въздействие на изкуствения интелект (AI) върху икономиката. Те имаха възможност не само да се запознаят с иновативни инициативи, но и да се включат в неформални нетуъркинг сесии, които се очква да положат основите на нови стратегически проекти и международно сътрудничество.

Събитието се организира по Проект BG16RFPR001-1.013-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) – Фаза 2“, в изпълнение на Дейност 7 „Организиране и провеждане на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други бизнес събития с двустранни срещи или нетуъркинг между български и чуждестранни фирми в страната“. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027“, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.